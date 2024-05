Fernanda Aguirre detalla su difícil camino para clasificar a París 2024: “En algún momento pensé en el retiro”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la taekwondista chilena, Fernanda Aguirre, quien recientemente consiguió su clasificación a París 2024 y reveló detalles del difícil camino que debió afrontar para obtener el cupo a sus segundos Juegos Olímpicos.

La deportista nacional, que no pudo competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a que dio positivo por covid-19 mientras se encontraba en Japón, ahora irá por su revancha en la cita de los cinco anillos.

“Fue un largo camino, de varios obstáculos, pero contenta conmigo misma de haber podido seguir adelante tras ese fuerte episodio de Tokio. Ahora estoy con calma, más grande y disfrutando mucho de lo que hago”, inició comentando.

Respecto a su frustrada participación en Tokio 2020, indicó que: “Fue terrible, no quería nada con la vida. No se imaginan todo lo que entrené para ese momento. Estaba en mi mejor condición física y mental, así que fue algo que me golpeó muy duro. Estuve siete días en cuarentena y lloraba todos los días”.

“Estuve bien bajoneada, pero cuando salí de la Villa me pude reencontrar un poco. En algún momento pensé en el retiro, era otro ciclo olímpico más y fue un poco dura la decisión de seguir adelante tras ese fuerte episodio”, añadió.

Luego de aquel episodio, Fernanda Aguirre volvió a quedar fuera de otra competencia, esta vez de Santiago 2023, tras cambiar de categoría: “Fue otra caída más y fue muy duro también. Nos habíamos preparado bastante para ese encuentro. A principios del 2023 me gané el cupo para los Juegos Panamericano y a mediados de año me pasó que no hice el peso en campeonatos muy importantes y eso me dejó fuera de Santiago 2023″.

“Lo de Santiago 2023 no fue algo bueno para mí, estaban todos de fiesta, pero para mí fue algo muy doloroso el no haber participado. Y bueno, como estamos acostumbrados, di vuelta la página y a seguir en otra categoría”, complementó.

En esa línea, abordó su proceso clasificatorio a París 2024 y reveló que: “En mi última competencia me cambié de categoría y me fracturé la mano en la primera pelea. Al final hice dos peleas con la mano fracturada y gané medalla. Luego llegué a Chile y me dijeron que no podía seguir participando, pero dije que no podía perder esta oportunidad de nuevo de clasificar a unos Juegos Olímpicos y fui con todo con mano fracturada a conseguir la clasificación”.

Por último, manifestó sus objetivos de cara a los Juegos Olímpicos. “Creo que cuando esté allá voy a asimilar recién lo que está pasando. A veces me cuesta decir que clasifiqué nuevamente a unos Juegos Olímpicos, que es algo que un deportista sueña por toda su vida. Estoy disfrutando y creo que será algo sensacional”, agregó.