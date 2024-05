Tiane Endler es subcampeona en Europa: Barcelona derrotó al Lyon y se quedó con la Champions League Femenina

Heart in the mouth moment for Barca fans across the Estadio de San Mamés... Patri comes so close to an opener. 😱



Watch FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais in the 2024 UWCL Final Live and Free on https://t.co/0z5fAmShqh, now!

#UWCLonDAZN | #UWCLFinal | #UWCL pic.twitter.com/RHRmIZ3xdX