Criticó a su ex esposo en el reality: Daniela Colett revela que Eduardo Vargas le hizo una particular prohibición durante su relación

Los últimos capítulos del reality show ¿Ganar o servir? han estado llenos de confesiones que han capturado la atención de los espectadores. Más allá de la competencia, las revelaciones personales de los participantes sobre sus vidas fuera del encierro también son motivo de conversación.

Un ejemplo reciente es Daniela Colett, la ex esposa del futbolista Eduardo Vargas, quien sorprendió a todos con una llamativa confesión. Durante una de las actividades del programa, Matías Vega organizó una fiesta gitana que desató las pasiones de varios concursantes, incluyendo a Fran Maira y la misma Daniela.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Oriana Marzoli decidió bromear a la exesposa de Eduardo Vargas. “Dani, tú no te dediques a bailar”, le dijo en tono de broma. La venezolana-española continuó con su comentario: “Amor, yo te soy sincera, que no te mientan. El baile no es lo tuyo. Te veías un poco sin ritmo, pero no pasa nada”.

La confesión de Daniela que dejó malparado a Eduardo Vargas

Fue en ese momento cuando Daniela decidió abrirse y compartir una experiencia personal relacionada con su ex pareja, el bicampeón de América, Eduardo Vargas. “Yo soy tiesa, porque me da un poco de vergüenza…”, admitió inicialmente. Luego, añadió que “mi ex pareja, cuando estuve embarazada, no me dejaba bailar”.

Esta confesión inesperada dejó a Oriana visiblemente incómoda, quien respondió: “Ahora me siento mal”.