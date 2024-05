“Cómo voy a votar por...”: Iván Arenas entrega sus definiciones políticas y opina sobre la dictadura de Pinochet y el gobierno de Boric

Iván Arenas participó en una interesante conversación en el programa Palabras sacan palabras de Radio Futuro, donde compartió su visión singular sobre la política y otros temas relevantes.

En un tono sin tapujos, el intérprete del Profesor Rossa expresó su descontento con la política actual, declarando: “¡Me carga la política, no me considero ni de izquierda ni de derecha!”. Además, reveló que no participa en elecciones y simplemente acata la mayoría, afirmando: “No voto, acato la mayoría nomás. O sea, muchas veces me han dicho que yo soy un ‘hueón de mierda’ en eso. Yo les digo: ‘Perfecto, pero feliz’”.

“¿Por quién voy a votar si no lo conozco? No tengo idea quién es. ¿Cómo voy a votar por alguien que no conozco…? ¿Cómo voy a votar por alguien que va a la presidencia, con un cargo tan importante de un país, si yo no lo conozco?!”, añadió.

Tras ello, dio a conocer unas de sus propuestas en la materia. “Ahora, yo votaría, además, si me mostrara lo que va a hacer, pero que me lo firme allá abajo ante notario. Eso voy a hacer. Y si no lo hiciste, te meto preso”.

Su opinión sobre la dictadura de Augusto Pinochet

A pesar de su escepticismo hacia la política, Iván Arenas no dejó de opinar sobre figuras y momentos históricos. Respecto al dictador Augusto Pinochet, reconoció ciertas acciones positivas pero condenó las violaciones a los derechos humanos. “Pinochet hizo cosas muy buenas como ordenar este país... Pero todo lo que tuvo que ver con muertes de personas, evidentemente que no”, afirmó.

Además, el humorista no evitó comentar sobre la gestión del actual presidente, Gabriel Boric. “Ha cometido errores, porque no tiene el apoyo de la propia juventud”, sostuvo. Y luego, agregó: “La persona que va siendo adulta, con los conocimientos que ha tenido, puede embarcarse en el proyecto de gobernar un país”.