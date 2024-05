Raimundo Cerda reconoció viralizada foto triple X: su mamá se mostró “orgullosa”

Raimundo Cerda participó en una de las dinámicas de ¿Ganar o Servir? la noche del miércoles, y terminó revelando una llamativa información.

Resulta que el concursante tuvo que responder a una afirmación que Karla Constant lanzó, y que había sido dicha por un famoso del encierro.

“Se filtraron fotos mías desnudo”, fue la declaración, ante la cual todos apuntaron de una al ex Gran Hermano.

Es que el rubio efectivamente supo como, mientras estaba en el programa de CHV, en el cibermundo se viralizó ampliamente un set de instantáneas triple X.

Y ahora tuvo que enfrentar el hecho, el cual no solamente reconoció como cierto, sino que entregó sabrosos detalles.

Raimundo Cerda y sus fotos hot

Así, el ex de Alessia Traverso señaló que “esas fotos deben haber sido del 2020, algo así, en pandemia. De repente uno tiene una pareja y hay un poco de distancia y le envié una foto por ahí. Yo no le ando mandando fotos a nadie, entonces sí tengo la noción de quién y bueno, terrible”.

Y agregó que “cuando subieron las fotos, mi hermano vuelto loco en la casa llamó a mi mamá: ‘mamá se filtraron fotos’, y ahí ella le dice ‘a ver qué tanto, envíame la foto’. Va y mi mamá le responde ‘orgullosa de mi hijo’”.

De hecho, Katherine Helfmann conversó con ADN y señaló que “quedó la cagá esa noche... me llama mi hijo y me dice que se filtraron las fotos del Rai. Y yo le digo cresta, mándame la foto. Y me la manda, a las dos de la mañana, y yo le digo bah, súper bien mi hijo, bien dotado el cabro”.

“Ahí se acabó el tema familiar. Qué divertido que el Rai ahora lo diga, qué nervios”, manifestó muerta de la risa.

De esta forma, Raimundo Cerda y su mamá se confesaron con todo tras la dinámica de ¿Ganar o Servir?, dejando claro que la filtración ya no es un tema para ellos.