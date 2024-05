“No estoy conforme con sus gestos, pero...”: Tiago Nunes aclara la medida que tomará con Nicolás Castillo en la UC

Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, habló en la previa del duelo de este sábado ante Cobreloa por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2024 y volvió a referirse a los obscenos gestos de Nicolás Castillo a los hinchas de la U en el Clásico Universitario.

Respecto a las posibles medidas que tomará sobre el delantero, el DT descartó su posible exclusión del plantel y aclaró: “Lógicamente no estoy conforme con sus gestos, pero al mismo tiempo no lo voy a juzgar públicamente, porque no es mi perfil. Tampoco lo voy a excluir por lo que ha sucedido. Para mí es un jugador importantísimo, que representa en muchos momentos lo que es esta institución”.

“No lo voy a juzgar una vida deportiva por lo que ha sucedido en este último partido, porque si agarramos durante, antes y después del partido, hay un montón de personas que se equivocaron en la forma y en lo que hablaron”, añadió.

Asimismo, insistió que “muchas veces ustedes no escuchan lo que sucede en la cancha, se dicen muchas cosas. Si hubiera un micrófono, mucha gente tendría vergüenza de salir a la calle al día siguiente. Castillo es importante para nosotros, este momento va a pasar, ojalá que quede bien después de su cirugía y pronto este nuevamente con nosotros y disponible para jugar”.

Por otra parte, Tiago Nunes abordó el momento de la UC y anticipó el duelo ante Cobreloa en el Estadio Santa Laura: “Cuando hablamos de que tenemos que crecer y mejorar, es porque estamos en búsqueda de la excelencia. Cuando buscamos eso, siempre falta algo. Claro que el resultado deportivo es importante, pero siempre creo que hay cosas que mejorar”.

“Uno no puede acomodarse por el resultado, es lo fundamental, pero el rendimiento y el trabajo diario es importante. No hay plazo para encontrar nuestra mejor versión como equipo, porque depende de cada partido y el rival que nos toca”, añadió.

Respecto a los “Loínos”, el estratega brasileño reconoció que: “Jugamos contra un equipo de buenos jugadores que han demostrado que pueden competir en alto nivel y los respetamos. Tengo la certeza de que será un partido difícil. Nadie es fácil en este torneo, es muy parejo, siempre son marcadores apretados”.