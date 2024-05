Esteban Pavez reconoce que la U es el único rival que ha “emparejado” a Colo Colo: “Hemos sido superiores a todos”

Esteban Pavez, volante y capitán de Colo Colo, habló en la previa del duelo de este domingo ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2024 y repasó la derrota que sufrió el “Cacique” por 1-0 ante Fluminense en Copa Libertadores.

“Después de la derrota de ayer no es un buen día, pero hay que ser positivos y dar vuelta la página. Ayer hicimos un gran partido, creo que eso es lo que más me duele, porque sometimos al campeón de América, y no es fácil”, inició comentando en conferencia.

El mediocampista de los albos lamentó que “terminar perdiendo es como una puñadala. En lo personal me dolió bastante. Son estos partidos que si los ganas todos te miran de otra forma. Obviamente que duele mucho, pero tenemos que ser positivos y sabemos que en el Campeonato Nacional estamos lejos del objetivo”.

En esa línea, manifestó su intención de retomar los triunfos este fin de semana. “Tenemos que ir a ganar el domingo a una cancha difícil y después el próximo miércoles nos vamos a jugar una final en Lima. Estamos conscientes de eso y hay que cambiar la energía, mirar todo con optimismo”, afirmó.

Además, realizó un balance de la temporada y reconoció que la U ha sido el único equipo que ha “emparejado” a Colo Colo: “Ningún equipo ha sido superior a nosotros. Creo que el único que equipo que nos emparejó un poco fue Universidad de Chile el primer tiempo acá. Pero si uno se pone a analizar todo el año, creo que hemos sido superiores a todos”.

“Nos está faltando esa tranquilidad arriba de tomar mejores decisiones y no solamente se los digo a los delanteros, sino que a todos. Ayer tuve una que fue clara y le pegué para arriba del arco. Hay que tener más tranquilidad, pero creo en el equipo y el cuerpo técnico”, añadió.

Por último, Esteban Pavez trazó los obejtivos más cercanos del equipo de Jorge Almirón y abordó la posibilidad sumar a nuevos refuerzos a mitad de año: “Estamos con una convicción gigante de ir a ganar a Lima. Vamos a dejarlo todo para poder clasificar y terminar lo más alto posible en esta primera rueda en el Campeonato Nacional”.

“Por mí que jueguen muchos jugadores de casa, tenemos materia acá y debemos aprovecharla un poco más. Confío mucho en los jugadores que tenemos hoy en día, pero también sería importante que llegaran jugadores para tener un equipo más competitivo y pelear los dos frentes”, cerró.