Detienen a cuatro personas ligadas a la DAEM de Puerto Montt por presuntas irregularidades financieras: se investiga el destino de $2.500 millones

Al menos cuatro personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, fueron detenidas en el marco de un procedimiento realizado por el Ministerio Público.

El órgano, a través del fiscal Patricio Poblete, está investigando el destino de $2.500 millones de pesos, administrados por dicha unidad municipal. Ello, debido a un informe de Contraloría General de la República, relativo al uso de fondos del Fondo de Subvención Escolar Preferencial del municipio.

El hecho fue reconocido por el director (s) de la DAEM de Puerto Montt, Hugo Avendaño, quien dijo que dicha unidad municipal ha entregado a los órganos competentes todos los antecedentes que ha requerido la investigación.

“Son fondos no acreditados que, a criterio del fiscalizador, estima que no debieron haberse utilizado en esos materiales y debieron no haberlos comprado, pero en ningún momento se habló de malversación, ni uso, ni hurto, ni nada de eso”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Puerto Montt, el concejal Luis Vargas Machado, afirmó que lo sucedido con la Dirección de Educación Municipal es una caja de Pandoras.

“Había cajas que estaban desaparecidas, y esperamos que de alguna vez por todas esto se aclare, porque acá están en juego los recursos de la educación municipal y la educación de los niños de nuestra comuna, así que vamos a seguir investigando. Esto es una caja de Pandora”, afirmó el edil.

En el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público, el fiscal Poblete se constituyó en las dependencias municipales, diligencias que incluyeron la revisión de documentación y computadores, como también la detención de estas cuatro personas.