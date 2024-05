“Como no podía bajarme, me tiraron del auto”: hombre con movilidad reducida relata minutos de terror tras portonazo en Ñuñoa

Fue durante la noche cuando una familia sufrió un violento portonazo en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, donde el conductor, un hombre con movilidad reducida, se llevó la peor parte tras ser golpeado, arrastrado y dejado en el suelo.

Recordar que el hecho ocurrió en calle Pascual Baburizza, cuando el afectado llegaba a su casa en compañía de su hija y su yerno. En ese momento, fueron abordados por un grupo de sujetos armados que los intimidaron y bajaron.

Además de llevarse el vehículo de la familia, los delincuentes también sustrajeron especies personales y una silla de ruedas, avaluada en más de $4 millones. El ilícito fue grabado por cámaras de televigilancia, en que se puede ver la violencia ejercida contra las víctimas.

“Me pegó un cachazo con el arma”

Cristian, el conductor afectado, dijo que se trató de una banda de menores de edad, de la cual uno de ellos lo apuntó con un arma. “Soy usuario de silla de ruedas, por lo que mi auto está adaptado para usarlo yo y tiene todos los emblemas para identificar que es de discapacitado”, señaló.

“Pidieron bajar y yo le indiqué que no podía, insistieron y uno de los tipos -que me encañonó la cabeza- como que se hartó y me pegó un cachazo con el arma. Como no podía bajarme, me tiraron del auto y recibí algunos golpes arriba y abajo del auto, creo un par de patadas que recuerdo”, relató.

Incluso, una de las vecinas, que salió de su casa para auxiliar a la familia, contó que se escucharon disparos: “Quedamos todos muy nerviosos porque los vecinos de las calles laterales dicen que sí dispararon al aire cuando se fueron”.

Finalmente, se confirmó que el vehículo y la silla de ruedas fueron hallados en la comuna de Puente Alto. Sobre esto, Cristian comentó que de seguro lo abandonaron porque no les iba a servir, al estar configurado para él.