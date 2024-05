“Y que venga lo bueno y lo no tan bueno”: Maly Jorquiera comparte conmovedora reflexión a días de casarse con Sergio Freire

Maly Jorquiera compartió recientemente una emotiva reflexión poco después de su matrimonio con Sergio Freire a fines de abril. Tras subir a sus redes sociales una imagen junto a su hijo Lucas y su padre Luis, la comediante hizo un recorrido sobre cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en pareja del exintegrante de El Club de la Comedia y en la mamá de un niño.

En sus palabras, Maly comenzó recordando la pérdida de su madre: “Solo quiero decir de todo, por si a alguien le sirve, que desde que mi mamá murió, yo siendo muy joven y después de una agonía infinita, pero finita al final, que desde ese día perdí cualquier expectativa en la vida, ¡y me entregué! En mi corazón, al parecer, seguía la luz escondida de querer formar mi propia familia y encontrar al amor de mi vida, ¡y disfrutar del amor que creía se había ido con mi madre!”.

Tras ello, la comediante resaltó la importancia de aceptar los misterios de la vida, afirmando: “La vida es un misterio y así te acepto, vida, hace rato”. A sus 43 años, Maly contó que se encontró en una situación inesperada, pero llena de amor y significado, caminando hacia su matrimonio acompañada de su padre, su hijo y su ahijado. “¡Camino a encontrarme con mi amado hoy marido!”, añadió.

“¿Qué vendrá de hoy en adelante? No lo sé, ni quiero saberlo, ¡voy con fe! ¡Siempre con fe tesoros vivos! Porque vivo cada día con la alegría de estar viva, muy viva malucos”, comentó.

“Nunca pierdan la fe en nada”

En un tono optimista y alentador, Maly Jorquiera concluyó su reflexión con un mensaje lleno de esperanza. “Nunca pierdan la fe en nada de lo que quieran, ¡menos en el amor! Y como dice la frase de una película ‘Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon’ (’Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto’), a la cual agregaría: ‘¡Cuando Dios quiera y Dios va a querer!’”, escribió.

Finalmente, para dar por cerrado el asunto, Maly agregó: “Y que venga lo bueno y lo no tan bueno, que juntos y con amor se vive y vivirá mejor. Aplica para la vida en sociedad también”.