José Raúl Mulino gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Panamá

El abogado derechista José Raúl Mulino fue proclamado como presidente electo de Panamá, luego de imponerse en las elecciones de dicho país realizadas el pasado domingo.

Los panameños acudieron a las urnas para elegir al nuevo mandatario, que estará en el poder por los próximos cinco años, además de 71 diputados y los gobiernos locales.

“Me complace en nombre del Tribunal Electoral comunicarle que (...) es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República”, declaró el magistrado Alfredo Juncá.

Tras conocerse los primeros cómputos, Ricardo Lombana, candidato que salió en segundo lugar, reconoció la derrota.

José Raúl Mulino, el delfín del inhabilitado exgobernante Ricardo Martinelli, desde el inicio del escrutinio lideró la elección presidencial en Panamá con más del 34.06% de los votos.

Con 64 años, Mulino fue designado a última hora como candidato presidencial de la alianza de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en sustitución del exgobernante Ricardo Martinelli, quien quedó inhabilitado por una condena a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales.

“Este que está aquí no es títere de nadie (...) Yo no estoy aquí porque me puso alguien”, dijo Mulino durante su primer discurso de victoria en un hotel de Ciudad de Panamá, en medio del júbilo de sus seguidores.

“¡Misión cumplida, carajo (...), misión cumplida Ricardo (Martinelli)!”, proclamó el triunfador. “No me animan confrontaciones de ningún tipo”, aseveró al asegurar que buscará el consenso político y que impulsará “un Gobierno pro empresa privada”, pero sin olvidar a los más necesitados.