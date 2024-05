Financiamiento, evaluación de programas y cómo subir las pensiones: Los primeros lineamientos de Evelyn Matthei ante eventual candidatura presidencial

Este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no descartó una eventual candidatura presidencial durante su conversación con ADN Hoy.

En el espacio, la jefa comunal aseveró que “si las cosas siguen como están hoy, hay una alta probabilidad de que sea candidata”.

Asimismo, Matthei expresó que si bien “hay que tener prudencia” en esta materia, “yo me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga esta responsabilidad”.

“Estoy buscando gente que pueda colaborar el día de mañana, que pueda conversar y en la que yo confíe. Estoy viendo equipos, grupos de trabajo, y cómo me preparo yo”, detalló.

En ese sentido, la alcaldesa y carta presidencial de la oposición entregó los primeros lineamientos en los que podría girar un eventual programa de gobierno.

Financiamiento, evaluación de programas y cómo subir las pensiones

En primer lugar, la exministra de Estado afirmó que está viendo temas económicos respecto a cómo financiar algunas propuestas, descartando, de momento, un alza en los impuestos.

“Uno de los temas que uno necesita mirar es cómo va a sacar dinero, de dónde va a obtener dinero, por ejemplo, para tomar todas las medidas que se requieren en materia de seguridad ciudadana”, partió señalando.

“Entonces uno dice, bueno, llegamos ya al punto máximo de endeudamiento de nuestro país. ¿Alza de impuestos? No, porque necesitamos crecer”, agregó.

“En este momento estamos con impuestos más altos en promedio que la OCDE, pero además con un nivel de incertidumbre mayor que la OCDE, lo cual aleja esa combinación y las inversiones”, dijo la alcaldesa, añadiendo que “nosotros necesitamos inversiones, necesitamos empleo, necesitamos crecer, porque al final crecer es lo que más impuestos te deja”.

Posteriormente, Matthei afirmó que se encuentra analizando algunos programas sociales, apuntando que hay “plata que no se está gastando bien”.

“Por ahora estamos en el fondo en esa conversación que es macro, pero también estoy empezando a buscar a las personas que conocen bien cuáles son los programas bien evaluados y mal evaluados”, sostuvo.

“Hay muchos programas muy mal evaluados, muchos programas que uno dice, ¿sabe qué más? Aquí en realidad la plata no se está gastando bien y uno perfectamente podría redestinar estos recursos”, reveló, manifestando que “yo siempre tenía la sensación que la mayoría de los programas Sence aportaban poco, lo que es básicamente capacitación de trabajadores. Y una comisión demostró que la capacitación Sence en general aporta cero”, declaró.

“O sea, los trabajadores no encuentran mejores trabajos, no les pagan más, no encuentran trabajo más rápido tampoco, gracias a las capacitaciones Sence, donde muchas de ellas realmente no sirven demasiado”, dijo Evelyn Matthei.

También comentó la discusión por la reforma de pensiones y cómo subiría estas. “Cuando yo estaba en el Congreso, yo luché muy fuertemente para que las mujeres pudieran jubilarse a los 65 en vez de a los 60″, comenzó relatando.

“Lo que yo decía es que los 60 años era un privilegio, pero que en realidad nadie la podía obligar. Porque jubilarse a los 60 en vez de a los 65 años significa por lo menos una pensión de 40% menos”, agregó.

Finalmente, la jefa comunal de Providencia abordó la discusión por pacto fiscal, aseverando que tanto esta iniciativa como la que tiene relación con las pensiones “son extremadamente malas”.

“Lo que están diciendo los economistas es que el crecimiento a largo plazo es un poquitito más de un 1%. En esas condiciones, subir impuestos no se puede. No hay espacio. No es un problema ideológico”, señaló.

Pese esto, afirmó estar “totalmente de acuerdo en tomar todas las medidas antievasión y antielusión”.

“Una cosa es que uno no puede subir la tasa porque ya no hay espacio, pero sí los que tienen que pagar, que paguen. Y con normas muy duras”, añadió, expresando que “yo no tengo ningún problema con levantar el secreto bancario”.