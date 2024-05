“Fuimos un desastre; me da vergüenza”: el dolor de Buonanotte por fea goleada que sufrió O’Higgins ante Audax Italiano

O’Higgins tuvo una noche para el olvido este domingo ante Audax Italiano. En Rancagua, los celestes fueron vapuleados por el cuadro de La Florida, que goleó 5-0, todo esto por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2024.

Tras el partido, Diego Buonanotte salió a dar la cara. “Lo que pasó esta noche fue desastroso, el ambiente lo dice todo. Hay que poner el pecho, yo por ser uno de los más grandes del plantel tengo que dar la cara. Fuimos un desastre, no hay mucho para decir”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Es una situación bastante complicada, no podemos perder como perdimos hoy, y no hablo de lo que pasa fuera de la cancha porque es entendible, nosotros tenemos que dar la cara y trabajar. En estos momentos las palabras no sirven”, remarcó el volante del cuadro rancagüino.

Desde las tribunas, los fanáticos de O’Higgins lanzaron fuertes cánticos para exigir la salida del técnico Juan Manuel Azconzábal. Al respecto, Diego Buonanotte mencionó que “a los hinchas no les podemos decir nada, porque lo que hicimos hoy fue desastroso. Los jugadores somos los responsables. A veces es más fácil culpar al entrenador, pero los que entramos a la cancha somos nosotros”.

“Lo que hicimos hoy da pena, estoy dolido, triste, y hasta me da vergüenza hablar”, concluyó el ex UC, expresando su dolor y rabia por la dura goleada.