Tres carabineros resultaron heridos tras accidente automovilístico en Concepción

Durante la jornada del viernes se registró un fuerte choque en Concepción, el cual habría sido provocado por las fuertes lluvias que enfrenta el sur del país.

El suceso ocurrió cerca de las 22:00 horas, en la intersección de la calle Ongolmo con Manuel Rodríguez, momento en el que el carro de Carabineros se habría impactado con un vehículo menor.

En concreto, el auto policial quedó con graves daños en la parte frontal, siendo los efectivos policiales trasladados de urgencia al hospital de la zona. Tras constatar lesiones, se informó que los carabineros poseen lesiones menores.

Cabe destacar, que no es primer accidente que ocurre en la zona, pues en 2023, en la misma calle Ongolmo ocurrió otro accidente, instante en el que un vehículo particular no respetó el signo Pare, y colisionó a una unidad de Carabineros, la que fue dada de baja por la gravedad de los daños.