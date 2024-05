La emotiva sorpresa que quebró a Daniel Fuenzalida durante su cumpleaños: “Esto si que es tremendo”

Santiago

La jornada de este viernes 3 de mayo, el animador Daniel Fuenzalida recibió una tierna sorpresa en “¡Ahora Caigo!” (TVN), todo esto por el día de su cumpleaños.

Fue al inicio del programa que el conductor fue recibido entre aplausos y cánticos del público y del equipo de producción del espacio.

“¡Qué bonito! (...) De verdad que me sorprende, me llena de alegría. De verdad muchas gracias a todo el público, a los rivales, al equipo, a todas las personas que hacen ¡Ahora Caigo!”, dijo el conductor.

En ese mismo contexto, sumó: “No me hubiera imaginado nunca celebrar un cumpleaños en TVN. Así que de verdad estoy muy orgulloso, estoy muy contento”.

Fuenzalida aseveró que pese a llevar pocos meses en el canal, ya sentía el cariño de todos. “Te queremos, Dani, te queremos”, comenzó a indicar el público.

La gran sorpresa para Daniel

Tras las palabras, el conductor recibió una especial sorpresa: su hija Ignacia arribó al estudio con una torta, lo que lo emocionó profundamente.

“No llores que me vas a hacer llorar”, dijo la joven de 22 años a su padre mientras se abrazaban.

“Esto si que es tremendo, que la Ignacia, mi hija me venga a acompañar en este cumpleaños que es bien especial para nosotros. Me llena de emoción y alegría que ella viniera porque no le gusta mucho la televisión, entonces, que haya aceptado este desafío, me encanta, que esté acá conmigo”, añadió el conductor.

Y sumó: “Estoy viviendo un momento muy lindo e importante por estar acá en TVN, en lo personal, es un cumpleaños muy duro y complicado por la ausencia de mis padres, pero qué lindo que ella represente a ellos y que lindo me esté saludando acá”.

“No te lo esperabas”, complementó la joven a su papá. Si bien Ignacia no quiso decir mucho, le deseo un feliz cumpleaños al animador.

“Muchas gracias por estar acá mi querida hija (...) sé lo difícil que es para ella estar acá porque no le gusta mucho la televisión, pero siempre ha estado conmigo, siempre nos hemos estado apoyando. Te amo”, finalizó Daniel Fuenzalida.