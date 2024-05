La insólita razón que puso en riesgo el duelo entre Lautaro de Buín y Deportes Puerto Montt en la Segunda División

El duelo entre Lautaro de Buín y Deportes Puerto Montt, válido por la décima fecha de la Segunda División Profesional, tuvo que ser reprogramado por una insólita razón.

El encuentro debía disputarse este sábado 4 de mayo, pero cambió de fecha y horario debido a que Lautaro no tenía estadio para ejercer su localía, situación que incluso estuvo cerca de suspender el compromiso.

Finalmente, el duelo se jugará el próximo lunes 6 de mayo en la ciudad de Valdivia, tal como lo confirmó Deportes Puerto Montt a través de sus redes sociales.

“El Presidente de Deportes Puerto Montt, Héctor Gaete, indicó que el partido se disputará a las 14:00 horas en el estadio Félix Gallardo de Valdivia y sin público”, informó el conjunto sureño.

No obstante, la noticia generó la molestia de los hinchas. “Realmente un desorden. Coincido que hay equipos que no deberían estar. Aunque podrán decir que tienen sustento económico, pero sin hinchadas y sin estadio para localías me parece que pierde esencia el fútbol. Lamentable”, señaló un usuario en los comentarios.