Un estudiante de enfermería denunció que fue agredido verbalmente y físicamente por el conductor de una micro, luego de intentar pagar con su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) en la comuna de Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado miércoles y fue grabado por un pasajero, el cual publicó el video en Instagram, donde se viralizó y hasta el momento tiene más de 600 comentarios, siendo uno de ellos del propio afectado, identificado como Juan Camilo López.

“El conductor me agredió, primero verbalmente y después se paró a intentar bajarme de la micro. El video solo es de la parte final”, comentó primeramente el joven.

Denuncia y constatación de lesiones

Luego, explicó que “iba a pagar pasaje estudiante -$180- con mil pesos y eso desencadenó la furia del conductor, quien me dijo que me bajara o él lo iba a hacer, yo no quise porque no es justo (...) después de tantos insultos se abalanzó sobre mí para intentar bajarme y botarme el celular”.

Posteriormente, añadió que quedó lastimado “desde el hombro al codo izquierdo”, por lo que se comunicó con Carabineros. “Ya constaté lesiones e hice la denuncia”, aseguró. Incluso, en el mismo video se puede observar que el chofer apagó el motor del bus para increpar al estudiante.