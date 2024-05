“Siento unos disparos y veo gente que está corriendo”: Gonzalo Feito relató violenta situación afuera de estudio de Sin Filtros

Fue una situación muy tensa. Tanto que, en redes sociales, muchos la calificaron como un “atentado terrorista”. Algo que Gonzalo Feito salió a aclarar en el programa Sin Filtros.

Resulta que el lunes, cuando terminó el espacio, el equipo sufrió una extraña situación en las afueras del estudio, que terminó con varios balazos.

Un hecho que se viralizó rápidamente, y que muchos aludieron a que habría sido un “ataque” contra la panelista Nubia Vivanco.

Esto porque la abogada defiende varias causas de Carabineros, y envió un audio donde ella misma señaló que “salimos y nos balearon, mi esposo repelió el ataque con cuatro disparos... está vivo, está bien, pero no sabemos si le apuntó a uno de los tipos que nos estaban esperando afuera”.

🚨 #URGENTE | Atentado Terrorista Contra Nubia Vivanco y a su marido Carabinero a la salida de Sin Filtros, le disparan reiteradas veces, se está a la espera de un informe más detallado De su estado de salud. pic.twitter.com/bqmC2xKSqv — carlos (@carlos81956718) April 30, 2024

Gonzalo Feito y la verdad de lo que pasó en Sin Filtros

La información se replicó ampliamente. Y por eso el programa, a través de su animador Gonzalo Feito, decidió aclarar este martes lo ocurrido.

“Están circulando distintos rumores, cada tesis, cada cosa que están diciendo... yo les voy a explicar lo que pasó y la verdad... Nosotros terminamos el programa, a las 22. Los chicos de cámara se van a la salida del estudio, yo me voy a camarines... entro al camarín y siento unos ruidos tipo disparos”, señaló.

Y añadió que “al principio no estaba convencido si eran disparos o no porque era primera vez que pasaba algo así. Me asomo por la ventana y veo gente que estaba corriendo. Salgo del camarín, voy hacia afuera a entender un poco lo que estaba ocurriendo y Nubia estaba en el living, en el hall, y estaba llorando mal, estaba muy angustiada, en shock... y parte de las cosas que ella decía era ‘esto está pasando porque me están siguiendo’”.

"Yo quiero decir la verdad de lo que pasó ayer a la salida de Sin Filtros"@gonzalofeito se hizo cargo de todas las noticias y rumores que circularon durante el día y mostró imágenes de lo que pasó fuera del estudio de #SinFiltros#SinFiltros_TV #SinFiltrosTV pic.twitter.com/2WO2WT1W4a — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) May 1, 2024

Feito manifestó que “lo que había sucedido era lo siguiente... se estaban robando un auto. Néstor, él trabaja con nosotros, y se da cuenta que están robando. Se vuelve y lo dice y el marido de Nubia, que es carabinero, sale y hace el primer disparo al aire. Las personas que estaban en el auto, que tengo entendido que eran cuatro personas, le empiezan a pegar tiros al marido y comienza un tiroteo. Pero la situación es esa”.

El animador sostuvo que “quiero dejar descartadísimas esas tesis de ataque terrorista, que vinieron a pegar tiros, un móvil político. No pasó nada de eso, es el Chile actual, que tú sales a la calle y te pueden estar asaltando. Y Nubia estaba en shock”.

De esta forma, Sin Filtros salió a aclarar lo ocurrido con Nubia Vivanco, dejando claro que lo sucedido había respondido a un robo y no a un ataque hacia ella.