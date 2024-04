CDE presenta querella por fraude al fisco en Codelco: empresa privada se habría adjudicado fraudulentamente más de $12.000 millones en obras no hechas

Una auditoría llevada a cabo por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) determinó un daño al patrimonio de la estatal de $12.800 millones, lo que motivó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpusiera una querella contra todos quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco.

La información fue dada a conocer por Interferencia: en 2017, Codelco resolvió limpiar el “honro flash” de la división Chuquicamata, que permite, de acuerdo al medio, obtener cobre en alta concentración. La querella, ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta, de forma preliminar, a la empresa Outotec, quienes se adjudicaron la licitación para la ejecución de la obra. La nota del medio esboza que podría haber también coimas a funcionarios de mandos medios, a propósito de los montos colegidos. Todo, mientras Nelson Pizarro presidía la estatal.

Outotec (hoy fusionada con Metso, de origen china) habría ingresado su oferta para la mantención del horno fuera del plazo (el 1 de febrero, y no el 30 de enero, que era la fecha límite y con la que habrían cumplido las otras dos empresas participantes: Hatch y Steel.

Finalmente, la demor podría haberle favorecido en la adquisición del proyecto de más de $8.400 millones (en cuatro meses de implementación). La querella apunta a que Codelco habría elegido a Outotec y su “metodología adicional propuesta” porque la tradicional no habría contado “con el personal necesario para ejecutar el plan de mantenimiento”. Sin embargo, dicha decisión no estaría documentada. Como consecuencia, Outotec habría subcontratado los servicios de la empresa Ale Heavylift, la que no habría obtenido los resultados esperados en las labores de enfriado, limpieza y puesta en funcionamiento del horno en cuestión, lo que tuvo como efecto que los empleados de Codelco tuvieran que trabajar en ello también.

La misma querella del CDE apunta a que Outotec participó en solo tres de los cinco días destinados al enfriamiento del horno, lo que reforzaría la hipótesis del fraude.

Las intervenciones con personal de Codelco “no hubiesen sido necesarias si el contrato hubiese contemplado cláusulas que exigieran a Outotec, ante fallas o desviaciones en el servicio, dar una eficaz y oportuna solución a su costo”, se cita la querella en el texto.

Con todo, Outotec recibió pagos sin documentación por más de $5 mil millones. A ellos se sumó otro de $8.150 millones como firma de una negociación, aprobada por un “nivel facultado”, pues Outotec habría apuntado a trabajos adicionales y una interferencia en el desarrollo de sus servicios a la minera estatal.

Según el CDE, Codelco habría faltado a la transparencia, así como también cambios y avisos no ingresados al libro de obras, emisión de estados de pago sin documentación, y no cobrar multas de más de $2.134 millones.

En la querella se apunta a establecer “si el beneficio pecuniario correlativo al respectivo perjuicio fiscal, fue solamente para la empresa adjudicataria, o también para los empleados de Codelco que intervinieron en dicha contratación en razón de su cargo”.