“Las armas de los carabineros desaparecieron, tampoco están sus cascos”: Ministra Tohá entrega detalles del asesinato de Carabineros en Cañete

Durante la jornada de este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó información clave sobre el trágico asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco.

En concreto, la autoridad proporcionó detalles sobre el crimen en T13, confirmando que los carabineros no perdieron la vida a causa de las quemaduras, ya que fueron asesinados a tiros antes de que sus cuerpos fueran calcinados.

Según las investigaciones, la patrulla, encargada de controlar las medidas cautelares, fue hallada en las cercanías de uno de los puntos de control, con los carabineros sin vida fuera del vehículo y con evidencia de disparos con armas de alto calibre.

“Había disparos en el auto, pero los disparos no entraron al vehículo. Los asesinaron afuera, no sabemos en qué circunstancias. El blindaje resistió, pero en alguna circunstancia estuvieron afuera del vehículo y fueron heridos. No se sabe por qué se bajaron o la dinámica que hubo, porque en todo el trayecto, en distintos puntos hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento”, dijo la secretaria de Estado.

“Hubo llamados de alerta, pero, probablemente, fueron por los mismos disparos que se ocasionaron en ese enfrentamiento”, señaló. Además, entregó un detalle de la investigación que hasta ahora era desconocido: “ Las armas de los carabineros desaparecieron, no están sus cascos tampoco ”, afirmó.