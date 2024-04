Karol Cariola: “Yo espero ser juzgada por mis actos y por mis declaraciones, y no por las de otros”

La diputada Karol Cariola (PC), recientemente electa presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, habló sobre dar garantías, dar prioridad a la agenda de seguridad y, también, aseguró que pidió encuentros con las bancadas republicana, socialcristiana y de independientes.

“Yo lo que espero, más allá de cómo se pueda calificar, es que tengamos una buena convivencia. Mi intención es contribuir a que la convivencia democrática se establezca por sobre cualquier diferencia política”, dijo Cariola en entrevista con La Tercera.

En esa línea, afirmó que tiene la impresión que hay una buena disposición a conversar y a encontrar puntos por parte de Chile Vamos. “Les he planteado que más allá de la diversidad, de la posición política que yo pueda tener en torno a algunos proyectos, me interesa, como presidenta de la Cámara, entregar garantías a todos los sectores que están democráticamente representados en el Congreso”, dijo.

Además, comentó que tiene claro que su rol es ser presidenta de la Cámara: “No soy vocera ni de mi bancada ni del PC, que también tiene sus propias vocerías. A mí me corresponde representar una institución con 155 diputados y diputadas de más de 20 partidos y también a independientes”.