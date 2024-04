Gustavo Álvarez mantiene la mesura tras goleada de la U a Huachipato: “No sé si el resultado refleja la diferencia entre los dos equipos”

Gustavo Álvarez valoró la victoria de la U en Talcahuano ante su ex equipo | ADN Deportes

Este domingo por la tarde, en un partidazo, la Universidad de Chile se reencontró con los triunfos tras dos empates consecutivos, y terminó goleando a Huachipato en Talcahuano por 4-0.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis, y el primero en llegar fue el de Gustavo Álvarez, entrenador de la Universidad de Chile.

“Me parece que jugamos contra un muy buen equipo, no sé si el resultado refleja la diferencia entre los dos equipos, no creo que así sea, Huachipato es el último campeón, está haciendo una muy buena Copa Libertadores y viene con un rendimiento creciente en el Campeonato Nacional”, partió diciendo.

En conferencia de prensa, agregó que “nosotros tuvimos una muy buena actuación en todas las líneas, que se dimensiona aún más por la calidad del rival que enfrentamos”, dijo.

“Todos los partidos son diferentes, siempre hablo de la evolución y construcción del equipo, en el camino pueden tocar cualquiera de los tres resultados, pero nunca hay que perder el foco de donde empezamos y adonde queremos llegar manteniendo la tranquilidad y la autocrítica”, agregó el adiestrador argentino.

Insistió en que “el resultado no nos puede confundir, ganar no es sinónimo de que se hizo todo bien y no ganar, que el equipo tiene demasiados problemas, siempre hay cosas para reafirmar y otras para corregir”, aseguró.

Cerró agradeciendo las muestras de cariño del público local en Talcahuano: “es muy fuerte, lo dije en la semana, las instituciones son el reflejo de las personas que lo componen, desde la dirigencia hasta el hincha y la verdad es que aquí me sentí muy respetado desde el primer día. Valoré siempre el respeto y cariño que me brindaron y hoy una vez más, quizá estando fuera del club, es como, emocionalmente, mucho más fuerte. Valoro muchísimo el afecto y el cariño que me da la gente”, finalizó