Fabrizio Copano, reconocido comediante chileno, vive un fin de semana lleno de emociones y actividades, desde abrir el primer concierto de Los Bunkers en el Estadio Nacional a asistir al matrimonio de su amigo Sergio Freire la pasada noche del sábado 27 de abril.

En una conversación con ADN en el coliseo de Ñuñoa este domingo, el humorista compartió detalles sobre su experiencia y los preparativos para la segunda noche como show de apertura de la banda nacional.

Al ser consultado sobre el show del domingo 28 de abril junto a Los Bunkers, Copano reveló los ajustes realizados después del primer día: “Bueno, los aprendizajes de la primera, en torno a algunas cosas técnicas, vamos a intentar jugárnoslo por otra iluminación. Vamos a mover la silla un poquitito atrás, para que también todos vean, y además tenemos un cambio en el orden del material”.

Sobre las sorpresas preparadas para la segunda noche, el comediante aseguró: “Siempre vienen sorpresas”.

Fabrizio Copano abre el concierto de Los Bunkers en su primer día de presentación en el Estadio Nacional / Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

De allá para acá

El sábado, Copano demostró su versatilidad al asistir al matrimonio de Sergio Freire durante el día y luego dirigirse al Estadio Nacional para su presentación con Los Bunkers.

“El matrimonio fue diurno por suerte, entonces me fui del matrimonio como a las una, me vine acá a probar audio, y me devolví al matrimonio. Y de ahí me quedé hasta como las cinco, y de las cinco me vine al estadio. Entonces sí, ahí tuve dos grandes eventos en la misma jornada”, precisó.

Sobre el matrimonio de Freire y Mali, Copano expresó: “Superbonito, superemocionante, además fue un evento superchiquito, fue supercasero, fue con la familia, entonces en ese sentido fue bonito estar”.