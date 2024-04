Muere viuda de exintegrante de la Junta Militar: gestó en dictadura que se prohibiera el ingreso de Queen a Chile

A los 101 años falleció Margarita Riofrío Bustos, viuda del almirante José Toribio Merino, uno de los principales orquestores del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y luego integrante importante de la dictadura en el país entre 1973 y 1990. Como parte del grupo de esposas de altos funcionarios de la dictadura, tuvo un papel relevante en diversas actividades sociales y decisiones polémicas.

En el plano social, una de las contribuciones de Margarita Riofrío de Merino fue su participación en la creación de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil) en 1974. Junto a un grupo de señoras voluntarias y el respaldo de la Armada de Chile, esta organización se dedicó a brindar apoyo y asistencia a niños con discapacidades.

Ampliar

Evitó que Queen (con Freddie Mercury) se presentara en Chile

Sin embargo, uno de los episodios más conocidos y controversiales en los que estuvo involucrada fue su negativa a permitir la presentación del grupo de rock británico Queen en Chile en 1985. Esta decisión se basó en la opinión de que la música de Queen “propiciaba la homosexualidad entre los jóvenes chilenos”.

Queen había intentado visitar Chile en dos ocasiones, en 1981 y 1985, ambas frustradas por distintas razones. En la segunda oportunidad, la negativa provino directamente de Margarita Riofrío, quien, según informes de El Mercurio, había visto el video de I Want To Break Free de la banda, donde los integrantes aparecen vestidos de mujer, y conocía el look extravagante del guitarrista Brian May.

Estos elementos fueron argumentos suficientes para que Margarita Riofrío expresara su preocupación a su esposo, el Almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar en ese entonces, sobre el impacto que la música de Queen podría tener en la juventud chilena.