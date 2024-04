“Después de un año, a modo de evaluación, desde que se inicia el decreto 78, del punto de vista militar, de la actuación del Ejército en la frontera es positiva”.

Así resumió, en ADN Hoy, el general Rubén Castillo, comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, que se encuentra desplegada en la frontera norte del país, trabajando en el control de inmigrantes y emigrantes ilegales.

Son tres tareas en concreto las que el Ejército cumple: la vigilancia de la frontera, el control migratorio adecuado que le permita continuar con ese trabajo a la Policía de Investigaciones y a la autoridad con alcances en la migración; y asegurar la integridad física y la protección de la vida dentro del área de responsabilidad asignada. En números, contó el general:

“Se han impedido, en ambas jefaturas de áreas fronterizas, 38.402 intentos de ingreso al país por paso no habilitado. Esos son intentos, no personas, porque algunas personas deambulan por la frontera intentando ingresar al país. Si fueran 38 mil personas, sería distinto, pero siempre hay un margen de unos cuatro mil o tres mil menos. Por tanto, podrían ser 35 mil personas que intentaron ingresar al país por un paso no habilitado”.

En egresos, por otra parte, “se ha impedido el egreso de 6.658 personas. El egreso es sumamente importante, porque también hemos aprendido por la Fiscalía regional, junto con la Delegación Presidencial, que el egreso considera la trata de personas, el tráfico de migrantes, como también la situación con los menores. Porque también puede haber un robo u otra cosa, que permita que el egreso también sea controlado y entregado a la autoridad contralora”.

Pero el control estuvo en cuestión luego de que se supiera que Dayonis Orozco Castillo, autor del crimen del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, huyera a Venezuela, su país de origen. La pregunta que aparece entonces es: ¿cómo se controla la frontera? Lo explicó el general Castillo:

“Entre Arica y Parinacota, con un estudio geográfico del punto de vista de dónde se producirá la mayor cantidad de ingresos, producto del relieve principalmente y la altura. La fuerza se despliega en distintos hitos, que probablemente son del uno al 23, en la frontera con Perú, en el tripartito en Visviri, hasta el límite político administrativo, entre la región de Arica y Parinacota con la de Tarapacá, estamos cubriendo aproximadamente 240 kilómetros; y de Tarapacá hasta el límite administrativo con Antofagasta, son aproximadamente 819 kilómetros. Bajo a ese aspecto, uno determina dónde se producen la mayor cantidad de ingresos y egresos, y en dónde permanentemente es más factible que ingresen a pie o en vehículo”.

En ese análisis, hubo sectores ya reconocidos por militares y por carabineros. Es más, “muchos de los pasos (no habilitados, usados por coyotes) son cercanos a los controles aduaneros. Normalmente lo que evitan pasar por los complejos, usan los cercanos a este porque están las rutas más cercanas y también las de transporte”, acotó. En ese sentido, la maleabilidad es clave: “En el ajuste de planificación vamos cambiando las modalidades porque sabemos que muchos de los que intentan ingresar o egresar al país buscan oportunidades, estudian movimientos y por eso los vamos cambiando”.

Los protocolos del Ejército al momento de los controles permiten su realización en el límite político internacional. Si la persona traspasa ese límite, puede ser detenida, para después pasar a un control migratorio y luego, al control de identidad. Pero este último paso es una facultad, no una tarea, “por tanto, sí podemos acreditar identidad de migrante, controlar su situación migratoria y en patrullas mixtas, junto con Carabineros, podemos ver si situación judicial dentro del país”.

En esos mismos controles, los uniformados del Ejército pueden “revisar su vestimenta, su mochila y los vehículos. No podemos hacer: pedir documentación vehicular (...) pero sí ver si hay armamento, drogas, explosivos caseros, dinero en efectivo. Hay muchas cosas que podemos detectar, tanto adosados al cuerpo de las personas como al vehículo”, precisó.

Aunque, a modo de cierre y perspectiva, el general hizo un diagnóstico y una valoración institucional: “Puedo declarar que está bien evaluada y ejecutada la tarea del Ejército del punto de vista de los números. Lo que sí, en el trabajo interinstitucional con Carabineros e Investigaciones; sobre el trabajo interagencial me refiero a todos aquellos que inciden en que no solo el despliegue de la fuerza va a facilitar o impedir el ingreso o egreso de migrantes. Cuando hablamos de un trabajo interagencial, coordinado y conjunto con delegaciones, gobernaciones, SAG, aduanas, fiscalías regionales, controles marítimos y aéreos, DGAC... Acá inciden por lo menos unas 12 agencias que faclitan el control. La defensoría de la niñez también”.

La última pregunta: ¿Por dónde salio Dayonis? “No tengo la informcaión, a pesar de que ha salido por medios de comunicación, de que haya salido por Colchane”.