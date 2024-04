El grave problema que podría acabar con la carrera de la famosa tenista Paula Badosa

Paula Badosa, tenista española y 101 del ranking WTA, quedó devastada tras la derrota que sufrió en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, pero más allá del resultado, es por un grave problema que no la deja participar de buena forma de los torneos.

Por primera vez la deportista confesó que tiene una lesión crónica, la cual la ha hecho retirarse de varios partidos que ha estado disputando.

“He estado sufriendo mucho con la lesión de espalda porque es crónica. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Dolor cero es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible. Si me permite entrar a la pista y competir ya he ganado. Si tengo que hacerme este tratamiento lo haré para alargar mi carrera lo máximo posible”.

En esa línea, añadió que “obviamente, cuando entro a una pista y me viene algún dolor es un palo duro para mí y estos últimos 11 meses he entrado a entrenar y sólo he durado 20 minutos, y otro día 10 y otro día 30. Mentalmente han sido palos muy duros. Desde Miami, estoy con dolores bastante controlados. Lo que pasa es que llevo tanto tiempo sin competir que cuando no sale una cosa sale otra”

“Las carreras son muy intensas, competimos muchísimo. Es cada semana, el nivel cada vez es más alta. Estamos en una generación en la que es más difícil llevar las cosas por las redes sociales y por lo que se comenta. No es casualidad que mucha gente sufra mentalmente porque se juzga todo lo que una hace”, añadió Badosa.

Finalmente, cerró diciendo que “este año va a ser difícil, pero yo miro más a largo plazo porque al final, si mi lesión me lo permite, siempre voy a creer en mí. El día en el que no crea en mí va a ser el día en que no voy a seguir jugando”.