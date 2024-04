Este lunes, Los Tenores protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 9 del Campeonato Nacional 2024. El panel conformado por Jorge Valdivia, Danilo Díaz, Leo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas eligió a la figura, la revelación, la polémica y el mejor gol.

El desglose del Futbolómetro de ADN

El mejor gol

En votación dividida, los panelistas destacaron los goles de Ignacio Jeraldino en Audax Italiano (vs Cobreloa), Pablo Aránguiz en Unión Española (vs Deportes Copiapó) y Martín Mundaca en Coquimbo Unido (vs O’Higgins).

La polémica

En esta categoría, Los Tenores apuntaron contra el mal estado de la cancha de varios estadios del fútbol chileno y la mala iluminación del Santa Laura.

La revelación

De manera unánime, el panel eligió como jugador revelación de la fecha a Sergio Carrasco, delantero de 19 años de Cobresal, quien anotó y le dio el empate a su equipo ante Ñublense.

La figura

Con menciones para los volantes de Colo Colo, Arturo Vidal y Leonardo Gil, por lo que hicieron ante Universidad Católica, la mayoría de los votos se los llevó Pablo Aránguiz, elegido como la figura de la novena jornada del Campeonato Nacional 2024.