Ignacia Fernández y su carrera en el death metal y en el modelaje: “Espero que me vaya lo mejor que se pueda”

Santiago

El Miss Chile está a la vuelta de la esquina, siendo actualmente 30 las candidatas que buscan hacerse con la corona que les dará un espacio en la versión 2024 del certamen internacional de belleza, entre ellas, Ignacia Fernández, quien además de preparar este desafío, se encuentra disfrutando de otra de sus pasiones: el heavy metal, bajo el alero del The Metal Fest en Santiago.

Como era de esperar, la modelo, quien también es vocalista de la banda Decessus, alucinó con la primera jornada del festival, instancia de su nicho en la que se presentaron diversas bandas que la inspiraron para su carrera musical.

En este contexto, y en conversación con ADN.cl, la artista entregó detalles de su preparación para la música y el certamen, reveló sus gustos específicos de bandas y entregó consejos para las nuevas generaciones que tengan el deseo de dedicarse a la industria del metal y modelaje.

“Hace mucho tiempo que no está en un lugar así en un evento como este esta magnitud, así que muy feliz, llegué temprano, a ver a todas la banda con amigos, así que está increíble” comenzó diciendo.

El modelaje y el metal

Con respecto a la compatibilidad de sus dos gustos, Ignacia explicó que “siempre ha estado un poquito acostumbrada a la dualidad, como que siempre he sido modelo, siempre ha estado mi lado metal, entonces en realidad no lo veo como algo que tenga que realmente pensar. Ahora, sí tengo un poquito menos de tiempo. Entonces tengo que tratar de dividirlo bien entre mi trabajo, entre el tema del concurso y entre el tema de mi banda, pero en general para mí es normal, es como pan de cada día”.

Abordando además, temas como la preparación de su voz, Fernández se refirió a lo que espera de su carrera musical, y de las proyecciones que tiene sobre el futuro en Miss Chile.

“En realidad, lo que siempre espero es que me vaya lo mejor que se puede. Le pongo ganas al concurso, me metí con ganas de participar, de tener la experiencia, si gano bacán, sino bien también. Las chicas son muy simpáticas todas. Espero que tenga un buen recibimiento”.

Ampliar

Ignacia en el Metal Fest 2024

La modelo también abordó el festival de heavy metal que por este fin de semana, se encuentra apropiándose del Movistar Arena.

En la instancia, Ignacia explicó que sus bandas favoritas, y también influyentes, son Emperor, Within Temptation, Sepultura y Soen.

“Todas me inspiran de cierta forma, y siempre lo han hecho” indicó, para luego sumar sobre el proceso creativo que tiene que concentrarse “porque yo soy muy dispersa, entonces me cuesta enfocarme, me cuesta concentrarme, pero siento que todo me inspira”

Nuevas generaciones y la inspiración

“No le hagan caso a los comentarios, a que te apunten, a que te miren en menos por ser mujer o por tener ganas de hacer esto. No pesquen eso, bloqueen eso, y avanzar no más, porque todas pueden aprender a cantar, todos pueden tener su banda. Puede costar un poco más, porque al ser mujer las cosas cuestan un poco más, sobre todo en este rubro que está muy iluminado por los hombres, pero con todo lo cultural se puede aprender, sí hay una técnica de canto todos podemos hacerlo” consignó.