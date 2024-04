“Espero lograr un acuerdo”: Mario Desbordes asegura que es el candidato de Chile Vamos por Santiago, pese a que a UDI y Evopoli lo pone en duda

El militante de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, recibió el respaldo oficial como candidato de su partido para la Municipalidad de Santiago. La noticia fue confirmada posteriormente a través de las redes sociales de RN, donde se expresó el apoyo al exministro de Defensa: “Queremos señalar que le hemos pedido a uno de los nuestros, Mario Desbordes, que sea el candidato a alcalde”.

En la publicación, se destacó la trayectoria de Desbordes: “El exministro, exdiputado, ex secretario general de RN, expresidente de RN, asume este desafío de recuperar la comuna a los vecinos, que viven bajo la mala administración de la actual alcaldesa del Partido Comunista”.

Posteriormente, en conversación con Mega, Mario Desbordes reafirmó su posición como candidato de la coalición: “Soy el candidato de Chile Vamos, eso no está en discusión y espero lograr un acuerdo y un consenso mucho más amplio”.

“Se me ha señalado desde Republicanos que están dispuestos a conversar conmigo. Yo no soy de Republicano (...) Republicanos me dice, bueno, ‘nos apoyaste en el momento que correspondía, nos mostraste cuando uno privilegia a Chile por sobre los intereses personales, y, por lo tanto, estaríamos dispuestos a apoyarte’”, complementó.

Aparentemente no cuenta con el respaldo de la UDI

Sin embargo, la confirmación de Desbordes como candidato no estuvo exenta de controversia. El diputado UDI, Guillermo Ramírez, puso en Mesa Central en duda el apoyo total de Chile Vamos a esta candidatura, mencionando que “no tenemos un candidato, tenemos tres, y podríamos tener más”.

No obstante, Guillermo Ramírez enfatizó que la definición final se tomará más adelante: “Aquí las cosas no se definen hasta que se definen, y eso va a ser en la última quincena de junio, que es cuando se inscriben las candidaturas”.

El diputado UDI también destacó la importancia de que el exministro Desbordes sea el candidato único de oposición para recibir un respaldo total: “Si él es el candidato de consenso, lo vamos a apoyar con todo, sin ningún tipo de reserva. Pero la definición tiene que ser que, cuando Desbordes sea el candidato único de oposición”.

“¿La UDI apoya a Desbordes?”

“Hoy día tú me preguntas, ‘¿La UDI apoya a Desbordes?’ Yo respondo: en Santiago, Desbordes es hoy día el candidato de Renovación Nacional”, añadió.

En cuanto al apoyo de la UDI a Desbordes, el diputado Ramírez aclaró: “La UDI, Evópoli y los otros partidos -porque estamos tratando de unir a todas las oposiciones, Amarillos, Demócratas- tienen que tomar una definición, si van a presentar una alternativa o si van a apoyar a Mario Desbordes”.

Mientras tanto, Evopoli todavía no se pronuncia acerca de si apoyar o no la candidatura de Mario Desbordes como alcalde por Santiago.