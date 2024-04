Bombero asiste a falso llamado de emergencia y termina siendo agredido por desconocidos en Isla de Maipo

Santiago

Un voluntario de Bomberos de la Tercera Compañía de Bomberos de Paine acudió a un llamado falso de emergencia durante la madrugada de este domingo 21 de abril en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana, lugar en el que fue agredido por desconocidos.

Al acudir a la supuesta emergencia, por motivos que aún se investigan, fue abordado por tres personas, quienes lo intimidaron con armas de fuego y lo llevaron a la ribera del río, lugar en el que lo agredieron y retuvieron.

En concreto, el llamado denunciaba un accidente de tránsito con un menor lesionado en el puente de La Puntilla de Lonquén. Al llegar al lugar, observaron que había una persona en el piso, rodeada de dos individuos vestidos de negro.

Ahí, el voluntario se dispuso a descender del carro, momento en el que uno de los sujetos sustrajo un arma de fuego y lo intimidó mientras el resto amenazó a los otros voluntarios. En el momento, el Bombero que bajó del medio de transporte de emergencia, fue secuestrado por los delincuentes, agredido y luego liberado.

La hermana de la víctima dijo que los antisociales le pidieron al voluntario 200 mil pesos en 24 horas, explicando que “de verdad estoy súper desilusionada de la gente porque cuando llamen a los Bomberos, en este caso a los chiquillos, no van a ir, porque no se sabe si es verdad o no. Mi hermano está constatando lesiones, gracias a Dios está bien, el no puso resistencia”.