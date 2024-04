“Mi hijo no iba mal”: Mamá de niño resfriado que murió en el Hospital El Carmen denuncia negligencia y exige justicia

Catherine Bludau, madre del niño de casi dos años que murió el pasado 1 de abril en el Hospital El Carmen de Maipú, denunció el triste deceso del menor como una negligencia médica y exigió justicia por el hecho.

Se trata del pequeño Benjamín Muñoz, quien nació con una cardiopatía congénita y que en enero había sido intervenido para comenzar a utilizar un marcapasos. El menor fue llevado hasta la urgencia del hospital producto de un resfrío, pero terminó siendo sometido a un tratamiento de kinesiología, pese a que su mamá advirtió que él no podía realizarlo.

“No entiendo qué pasó. Yo aquí quiero justicia, quiero ver responsables porque yo advertí de la situación de mi hijo, mi hijo no iba mal”, señaló Catherine en conversación con Meganoticias.

Es que Benjamín se encontraba en “buen estado en general, consciente, tranquilo, alerta, activo, reactivo en brazos de la madre”, según detalla el documento médico, al ingreso al box de atención.

Apunta a tratamiento realizado por kinesióloga

Allí, Catherine relató que a su hijo le ordenaron una serie de exámenes, pero que nunca le tomaron las pruebas, y, en cambio, lo atendió una kinesióloga.

“Entra la kinesióloga, y me dice que le va a hacer kine a mi hijo. Yo le digo que no me entraba en contexto porque la doctora no me había dicho, y le digo que no la iba a dejar porque mi hijo estaba con prohibición de su cardióloga de que le presionaran su pecho”, indicó.

Incluso, la madre asegura que al momento de ingresar a la urgencia presentó la documentación que acreditaba las indicaciones de cuidado de Benjamín.

Pese a ello, Catherine cuenta que “ella (la kinesióloga) puso sus dos manos bajo las axilas de Benjamín y lo cargó. Le cargó su pecho. Cuando saca su mano, le mete las sondas por las narices para aspirar el moco y carga sus dedos, hasta ese minuto Benjamín lloraba, y fue como que a Benjamín le cortó la respiración”.

Tras ejecutada la maniobra, Benjamín mostró complicaciones y a las pocas horas murió producto de un paro cardiorrespiratorio.

Su madre contó al medio anteriormente citado que hasta la fecha no ha sido contactada por la Fiscalía, ni por el hospital para esclarecer su fallecimiento. “Que sepan que yo no me voy a callar, y que a nadie más le pase lo que le pasó a mi hijo”, expresó la mujer sobre su lucha para encontrar justicia por la muerte del pequeño Benjamín.