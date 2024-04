Lexus de Sebastián Piñera figura a la venta en Facebook: Vendedor entrega detalles de cuánto cuesta y por qué vende el lujoso vehículo

En febrero pasado, Sebastián Piñera perdió la vida en un trágico accidente en Lago Ranco. Una noticia que impactó a los chilenos y al mundo.

El mandatario se estrelló con su helicóptero en las aguas sureñas, luego de estar pasando varios días de descanso en compañía de su familia.

El deceso generó conmoción, tal como ahora lo provocó un llamativo aviso en Facebook, específicamente en su plataforma de ventas, Marketplace.

Es que ahí apareció, hace algunas semanas, una oferta de lo más inesperada: el Lexus del expresidente de la República, a la venta.

“Lexus es la marca alta gama de Toyota, por tanto, es un auto de excelente calidad y fabricado en Japón. A pesar de ser tracción en sus 4 ruedas, y de su motor 5.0 con casi 450 caballos de fuerza y con caja de ocho velocidades, en promedio da entre 10 y 13 km por litro gracias a su sistema híbrido. El auto nunca ha sido chocado, pero si tiene detalles de pintura por el año y solo por eso el precio puede ser conversable, ya que mecánicamente está excelente. Auto con historia presidencial”, señaló la publicación que lo promociona.

El lexus de Sebastián Piñera en Facebook

Así, el aviso, publicado por Yerko Buratovich, comenzó a viralizarse rápidamente. Y fueron varios los comentarios respecto a esta oferta.

Por eso, ADN se contactó con el vendedor, quien entregó detalles no solo de su estado, sino también la motivación para ponerlo en el mercado.

“Yo el auto lo vi publicado en diciembre y había que ir a verlo a La Dehesa. En ese tiempo Pablo ya no lo estaba ocupando (hermano de Sebastián, que mantenía el vehículo en su poder). Lo revisé, me gustó y llegamos a un acuerdo de precio. Me enteré de que era de Piñera cuando estaba ahí”, señaló.

¿Por qué quiso comprarlo?

Lo compré porque me gustan los autos, de toda la vida, soy tuerca. Lo ocupé, funciona excelente, me fui hasta a Mendoza en él. No es mi auto del día a día, pero es un buen auto.

Y ahora, ¿por qué lo vende?

En un momento dije bueno, quizás alguien quiera tenerlo y darle un valor más histórico. Tampoco sabía que Piñera iba a tener un accidente tan inmediatamente. La razón de venta es por si alguien quiere, además de disfrutarlo, tenerlo guardado como algo con historia, que perteneció a un presidente que, si bien hay varios que lo odian, hay otros que valoran mucho su aporte al país.

De esta forma, el auto de Sebastián Piñera está a la venta en 24.900.000 millones de pesos, mientras Yerko espera a la persona que lo valore, tanto por sus características, como por su valor y recuerdo de a quién perteneció.