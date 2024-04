Xavi explota tras la eliminación del Barcelona de la UEFA Champions League: "Esto fue un desastre, no podemos callar"

Xabi Hernández explotó y no se guardó nada tras la goleada que sufrió el Barcelona a manos del PSG en la UEFA Champions League.

El elenco catalán cayó 4-1 en casa después de haber ganado 3-2 en la ida, resultado que los dejó fuera de las semifinales de la competición europea.

Y durante el cotejo hubo una jugada que fue clave. Los catalanes ganaban 1-0 y empezaban a asegurar la clasificación con 4-2 en el global, pero a los 30′ Ronald Araujo se fue expulsado por una falta en la entrada del área sobre Bradley Barcola que se iba solo.

Lo anterior significó un antes y un después en la llave, ya que luego el PSG con uno más fue una aplanadora para golear y revertir la llave.

“Contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once estábamos bien ordenados. La jugada marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada. No es bueno quedarse con diez y a partir de ahí es otro partido”, comenzó diciendo Xavi tras el cotejo.

En esa línea, añadió que “es una pena el trabajo de una temporada se acabe por una decisión arbitral. Me hubiese gustado jugar once contra once todos los minutos. Esta expulsión es innecesaria. Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Ha matado la eliminatoria. Cambia todo”.

Finalmente, el DT de los culés manifestó: “No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir, no nos podemos callar. Lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions muy digna, notable diría yo”.