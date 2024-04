Reino Unido prohíbe la venta de productos con nicotina a todos los nacidos desde 2009

Londres de Inglaterra

El gobierno conservador del Reino Unido logró aprobar una ley que prohíbe la venta de cigarrillos y productos con nicotina a todas las personas nacidas desde el 1 de enero de 2009. El ejecutivo de Londres debió enfrentar la dispersión de los votos de sus legisladores en la Casa de la Comunes, pero tuvo el apoyo de los opositores laboristas. La norma también aumenta progresivamente la edad para el consumo de esos productos, un año cada 365 días y a contar de los 18, con el propósito de eliminar el tabaquismo en las futuras generaciones británicas.

El primer ministro Rishi Sunak no pudo alinear a los diputados del Partido Conservador y eligió dejar que cada uno votara a su medida la Ley de Tabaco y Vapeo. La norma fue aprobada con 383 votos a favor y 67 en contra, entre los que hubo 57 sufragios de rechazo de legisladores oficialistas y otros 100 tories que se abstuvieron de votar. El jefe del ejecutivo de Londres anunció en octubre del año pasado que buscaría legislar contra el consumo de nicotina, y desde su círculo cercano indican que busca establecer el tema como un legado de su gobierno.

La normativa establece que todas las personas nacidas desde el 1 de enero de 2009 no podrán acceder al consumo de productos con nicotina, al mismo tiempo que subirá cada año la edad que se requiere para comprar cigarrillos de cualquier tipo. El objetivo del actual gobierno es que para 2040 las futuras generaciones estén libres del consumo de esos productos, luego que los estudios científicos demostraran lo nocivo que son para la salud de las personas.

Desde el ala conservadora y las empresas de tabaco critican la iniciativa por afectar las libertades. The Guardian precisa que una integrante del gabinete votó en contra del proyecto de ley. La ministra de negocios y comercio, Kemi Badenoch, dijo que “no creo que el fin justifique los medios”. La secretaria de Estado agregó que “estoy en contra de un principio que trata a los adultos de modo diferente, y del modo en que va a ser ejecutado. No me parece correcto”.