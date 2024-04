General Yáñez asegura estar enfocado “en más seguridad” tras aumento en casos de violaciones a los DD. HH. por los que será formalizado en mayo

La defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez (junto con la de su antecesor, Mario Rozas, y el ex subdirector de la institución, Diego Olate), solicitó una audiencia de cautela de garantía para conocer los casos por los que será formalizado el 7 de mayor próximo: son 1.386 causas de derechos humanos (DD. HH.) por presunta omisión de mando.

Xavier Armendáriz, el fiscal regional Centro Norte, calificó la acción de Yáñez como un “privilegio procesal. Desde el punto de vista jurídico, la posición de revisar uno, 30, 40 o 900 casos no debiera afectar. No es labor del Ministerio Público decir cuáles son los antecedentes que la defensa -o un querellante, quien sea- tenga un caso, 30, 40 o 900. No es labor del Ministerio Público señalar cuáles son los antecedes que la defensa -o quien sea- tenga que centrar su análisis. En la carpeta investigativa está todo”, según citó La Tercera.

Finalmente, la jueza Isabel Correa no accedió a la solicitud de Yáñez, precisando que la revisión de la carpeta es “su trabajo,”.

Lo llamativo fue el número de las causas, que pasaron de 986 a 1.386.

Este martes, el general director Yáñez participó de la colocación de la primera piedra en una nueva tenencia de Carabineros en La Pintana. Al ser consultado por este exponencial aumento, respondió: “Bueno, respecto a los requerimientos que puedan hacer autoridades de otros poderes del Estado, yo no me puedo pronunciar. Respecto al tema judicial, la verdad que hay un equipo de abogados que está trabajando en ello. Tampoco me voy a pronunciar porque estoy enfocado, créanme, hoy día, en más seguridad que creo que es lo que la gente, los vecinos y la comunidad quiere y es lo que estamos haciendo el día de hoy acá”.

La máxima autoridad de la policía uniformada destacó el despliegue operativo de los funcionarios en Puente Alto, en Cal y Canto, esta jornada y también el fin de semana pasado. Estas acciones “dan cuenta de que nuestro compromiso está con la seguridad de las personas. El resto de las cosas irán pasando, tendrán su tiempo y en sus momentos oportunos se informarán las cosas que tienen que informarse. Por ahora, estoy 100% comprometido con la seguridad de mis compatriotas, con la seguridad de mis carabineros y por dar solución a los problemas de seguridad que es la prioridad de los problemas que aquejan a todas las personas”, precisó.

En la misma línea, destacó que su atención también está en la búsqueda de los autores del crimen del mayor Emmanuel Sánchez Soto. Sobre esto mismo, al ser consultado al respecto, espetó: “La política institucional, y de este general director en particular, ha sido, cuando existen investigaciones, no entregar ningún tipo de información porque la información es sensible, porque la información contribuye a tener mejores resultados en el desarrollo de la misma y porque quienes tienen que informar lo que corresponde a la materia investigativa son los que forman parte de ella, que es el Ministerio Público y los equipos investigativos”.