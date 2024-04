¿Quedó la grande? Daniela Aránguiz llegó a TV+ y desató de entrada tremendo conflicto

Llegó y, de inmediato, generó tremenda polémica. Daniela Aránguiz arribó como flamante nueva panelista de TV+.

Específicamente, la ex Tierra Brava llegó a Sígueme, en reemplazo de Kenita Larraín, quien dejó el espacio farandulero el pasado viernes.

Una decisión que a Daniella Campos, otra de las integrantes del equipo, no le habría gustado para nada, manifestando en desacuerdo.

De hecho, la gemela expresó a La Cuarta, en la despedida de la rubia, que “quiero confiar en que el canal tomará una buena decisión, no que sea pan para hoy y hambre para mañana, que sea una decisión que aporte a nuestro proyecto que le está yendo tan bien. No me gustaría que se tomara una decisión equivocada. Siento que no sepamos quién es la persona, al menos a mí, no me acomoda; y así lo he hecho saber, lo he dicho a los cuatro vientos”.

“Todos tenemos derecho a elegir dónde trabajar, con quién trabajar y con quién no; no a decir qué persona venga o no, porque uno no tiene derecho a quitarle el trabajo a otra persona, pero obviamente uno tiene la oportunidad de seguir o no en ese proyecto”, adelantando lo que se vendría.

Daniela Aránguiz versus Daniella Campos

Así, este lunes, se desató de inmediato un problema, ya que Campos habría decidido restarse del primer programa donde estaría Aránguiz.

“En medio del debut de la ex Mekano en el espacio, una de las panelistas no llegó al set de grabación. Hablamos de Daniella Campos, quien al parecer mantiene una enemistad con Aránguiz que se vendría dando desde su participación en El Purgatorio, hace casi tres meses, cuando se enfrentaron en medio del programa de Canal 13″, reveló Publimetro.

Una ausencia que la gemela habría justificado con una licencia médica, y que habría complicado, de inmediato, al equipo completo del programa.

De esta forma, el canal ahora estaría decidiendo si enfrentar a Daniella Campos con Daniela Aránguiz en pantalla, o si no aprovechar que la polémica siga generando conflictos. ¿Qué tal?