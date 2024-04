Antofagasta, Puente Alto, Talca, Lo Barnechea, entre otras: Servel rechaza 12 candidaturas a primarias municipales

El Servicio Electoral (Servel) anunció este lunes las decisiones sobre las candidaturas para las próximas primarias del 9 de junio, resultando en el rechazo de 12 candidaturas a lo largo de todo el país. Esta situación afecta tanto al oficialismo como a la Democracia Cristiana (DC) y a Chile Vamos, quienes habían registrado sus pactos electorales.

Entre los casos más notorios está el de Patricio Flores, de la DC, en General Lagos, Región de Arica y Parinacota. Su candidatura fue descartada por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales necesarios, y por estar afecto a inhabilidades. Esto plantea un escenario en el cual, si los reclamos de Flores no prosperan antes del plazo del 23 de abril, el pacto Chile Contigo Mejor no realizaría primaria en la comuna, al haber inscrito solo dos candidatos.

En Antofagasta, la candidatura de David Martínez, un independiente respaldado por los Regionalistas Verdes, fue rechazada debido a su afiliación reciente a un partido político, violando el plazo de nueve meses antes del cierre de inscripciones. Situaciones similares se presentaron en otras regiones, incluyendo la Metropolitana, donde cinco candidaturas fueron rechazadas por diversas razones, desde la falta de una declaración jurada debidamente notarizada hasta la falta de acreditación de estudios medios, consigna La Tercera.

En la Región Metropolitana, específicamente en Calera de Tango y en Independencia, las candidaturas de Jacqueline Valenzuela (PC) y Rodrigo Barco (independiente respaldado por Renovación Nacional) fueron rechazadas por no tener sus declaraciones juradas suscritas correctamente. En Lo Barnechea, además del problema de documentación, a Andrea Araya se le negó la candidatura por no demostrar haber completado la enseñanza media.

Otras candidaturas rechazadas

Además, Claudio Hidalgo en Puente Alto, Carlos Cisterna en Santa Cruz, Javiera Carrera en Talca, Francisco Yévenes en Lebu y Leonel Figueroa en Quilleco enfrentaron rechazos por razones que incluyen desde la afiliación reciente a partidos políticos hasta la insuficiencia de documentos que acrediten la educación requerida.

Finalmente, en La Araucanía, las candidaturas de Claudia Navarrete en Lautaro y de Héctor Sáez en Renaico también fueron rechazadas, lo que podría implicar la ausencia de primarias en esas localidades si las decisiones son definitivas.

Este conjunto de rechazos subraya los desafíos logísticos y normativos que enfrentan los candidatos y sus respaldos políticos al prepararse para las próximas elecciones municipales en Chile.