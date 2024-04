Nicolás Massú y la cruda historia de sus abuelos que lo ayudó a ser fuerte: “Estuvieron en un campo de concentración en Auschwitz...”

Santiago

Nicolás Massú fue uno de las invitados del reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, espacio en el que no sólo se refirió a sus éxitos, sino que también abordó detalles de su familia.

El deportista habló sobre la muerte de su abuela Veronika Vegvari, quien a los 17 años estuvo en un campo de concentración.

“Mis dos abuelos, Ladislao y mami Vera estuvieron en un campo de concentración en Auschwitz, llegaron en el año 45 a Valparaíso… sin nada, sin hablar el idioma, al otro lado del mundo, con todo ese sufrimiento que es atroz y bueno se tuvieron que hacer fuertes, dejaron atrás muchas muertes de familiares, cercanos y durísimo”, le dijo Nico a Julio César Rodríguez.

Una historia de dolor

“Cuando era chico, me recuerdo que mi abuelo me llevó a ver la película La lista de Schindler, tenía 10 u 11 años creo, entonces algunos recuerdos, que en el fondo iba entendiendo un poco lo ellos habían vivido y mucha gente me pregunta a mí también ¿por qué yo tengo esa actitud, esa fuerza, ese agarre? Y todo eso se debe producto a mi personalidad, pero también de una historia familiar de esfuerzo, de dolor y creo que eso me hizo entender que en la vida uno debe ser fuerte”, indicó.

El deportista dijo que: “Hace un par de años atrás, creo cuando mi abuela cumplió los 90 años, en Chile había seis sobrevivientes del holocausto. Yo le pregunté a mi mamá el otro día, si era la última o había una persona más, que también falleció una semana antes o una semana después, no sé si existen hoy día sobrevivientes de esa época y pudo ser la última o penúltima”.

“Ellos me inculcaron también, que si yo me dedicaba algo en la vida debo hacerlo bien, ¿por qué se conocen más mis abuelos? Han salido a lo largo de los años todas estas cosas, porque mi abuelo, Ladislao fue él que me puso en clases de tenis y me incentivó… mis abuelos tuvieron en un buen pasar gracias a que se dedicaron a la construcción, de hecho, donde yo nací o donde yo viví cerca de 35 años, hasta donde mi mamá y papá vivieron, el edificio lo construyeron ellos”, sentenció.