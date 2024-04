“Tenemos margen”: Óscar Opazo apunta a recuperar terreno en el Campeonato Nacional 2024 ante Cobreloa

Santiago

En Colo Colo buscan dar vuelta la página respecto a la derrota con Fluminense en Copa Libertadores, buscando mirar el vaso medio lleno, como expresó el lateral Óscar Opazo este viernes en conferencia de prensa.

“Quedó demostrado que si podemos competir, tratamos ahora de enfocarnos en el Campeonato Nacional. Trataremos de ganar, hemos perdido un poco de terreno en el campeonato”, dijo, valorando cómo el buen nivel exhibido en el Maracaná les puede servir de cara al resto del año.

“Ayuda bastante en lo anímico, pero viendo el resultado uno se pregunta entre jugar así y perder o jugar mal, pero sacar un buen resultado. En lo anímico y motivacional, ayuda bastante. Quedó demostrado que haciendo las cosas bien, haciendo el juego que trabajamos toda la semana, nos paramos ante el actual campeón en un partido bastante parejo”, dijo Óscar Opazo, ya apuntando a dejar atrás la dosificación que les hizo perder terreno en el Campeonato Nacional 2024 luego de perder con O’Higgins y Ñublense.

“El entrenador tiene derecho a hacer los cambios que estime conveniente. Como jugador, siempre queremos jugar, todos estamos capacitados, pero es el DT el que decide (...) Más allá del dolor y cansancio, uno quiere jugar, pero el DT es el que toma las decisiones. Me he sentido super bien, a diferencia del año pasado, que tuve un par de lesiones. Tuve una pretemporada muy buena. El equipo está muy bien en lo físico, se ha visto, pero se condice con los resultados también. Físicamente, no nos han superado en ningún partido, pero hay detalles que mejorar”, aseguró, bajándole el perfil al hecho de estar a 9 puntos del líder, Universidad de Chile.

“Es una distancia que no queríamos dejar con los puntos que perdimos, nos duele. Hay un equipo que está haciendo bien las cosas, pero este es un campeonato largo. Tenemos margen para agarrar la racha positiva que esperamos tener y que nos pueda meter arriba. Estamos convencidos de agarrar esa racha para meternos de lleno”, recalcó, dimensionando la relevancia del juego del lunes ante Cobreloa.

“Es un partido con historia, que tiene muchos condimentos. Es un partido distinto, que mucha gente espera, puede llamarse clásico por la historia que tiene, pero lo vamos a afrontar con la responsabilidad de todos los partidos en el Campeonato Nacional, sin desmerecer a nadie”, dijo el defensa de 33 años.