El estallido social que remeció al país entre octubre de 2019 y marzo de 2020 tuvo un origen multifactorial: pensiones, salud, transporte, costo de la vida y otros varios que los analistas apuntaron. De ello acusó recibo la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, que junto con encausar un proceso plebiscitario, en “lo político”, si se quiere, en “la política” impulsó la Ley 21.185, que congeló las tarifas de electricidad. Eso significó el pago de contratos a generadoras de energías por US$1.350, que iba a solventar los costos hasta junio de 2023, de acuerdo a la web del Senado.

El miércoles pasado, en Senado aprobó, por 34 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de Ley de Estabilización Tarifaria, que permitirá servir la deuda por más de US$6.000 que se acumulaba a la fecha con las empresas de generación eléctrica. Además, crea un subsidio eléctrico focalizado, que alcanzaría a cerca de un millón de hogares. Todo, para evitar las alzas que proyectó la Comisión Nacional de Energía (CNE), que iba de entre 8% y 88%.

El ministro de Energía, Diego Pardow, puso en contexto, en ADN Hoy, los números rojos en los que el país estaba con las compañías generadoras: “Cuando uno tiene una deuda, y la gente lo sabe en su casa perfectamente, cuanto más demoras en acordar un calendario de pago, los intereses siguen corriendo. Eso significa que en el caso particular de este proyecto de ley, la deuda aumentaba a razón de US$3 millones al día (con las empresas generadoras). Y la ley que técnicamente sigue vigente nos exigía, a fin de mes, para servir esta deuda, generar aumentos en las cuentas de estas personas que eran difíciles de justificar ante la opinión pública, pero también era difícil que no produjeran cambios permanentes, tanto en la organización industrial como en la situación de las personas. La ley, todavía vigente, que acabamos de reformar, exigía especialmente, en segmentos de altos consumos, duplicar las cuentas, esencialmente. Y cuando se piensa en eso, pareciera asociarse a altos ingresos, pero no necesariamente es así”.

Dentro de los perfiles de consumo, el secretario de Estado usó uno como ejemplo en el debate: el de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). “Un negocio de barrio en San Bernardo que, como tiene refrigeradores y equipamiento eléctrico, paga una cuenta de $250 mil, con la ley que acabamos de reformar tendría que haber pagado $500 mil. Es difícil pedirle un esfuerzo de esas características. Con la ley vigente van subir las cuentas porque no hay otra manera de adecuar los precios que llevan congelados desde 2019 y además tenemos que hacernos cargo de la deuda que se ha acumulado, pero va a aumentar de manera más gradual y progresiva. En el caso de la PYME de San Bernardo, pasaría de $250 mil a $310 mil”, expuso.

El aumento será desde junio. Hacia mediados de este año debiese estar el reglamento. Y tendrá dos momentos, precisó Pardow: “La manera más barata de reorganizar el pago de esta deuda era pagar una parte importante al principio, de la deuda que está acumulada con condiciones comerciales menos convenientes y eso se paga primero. Por eso es asimétrico: primero, de $22 por cuatro años (hasta 2028) y por ocho años de $9 (hasta 2035)”.

Ejemplos sobre el promedio: una cuenta de luz común en Chile es de más o menos $24 mil. Con la ley, se pagará $27 mil. “Esos son los órdenes de magnitud. “Es imposible minimizarlo: es un sacrificio para las personas. Además, estamos conscientes que eso supone un alza significativa en las cuentas. Es la unica manera de hacernos cargo de los varios años que nos hemos demorado en esta puesta al día (... La deuda) no sigue creciendo. Las condiciones no van a cambiar: estamos saldando una deuda acumulada con anterioridad, hacemos un plan de pago para pagar una deuda que ya debemos. Este calendario de pago busca minimizar el pago total, de tal manera que el impacto económico sea el menor posible”, acotó el ministro.

Hubo también en la aprobación de la ley la creación de una mesa de trabajo que paralelamente “busque, por un lado, mecanismos de ampliar el subsidio si somos capaces de ponernos de acuerdo en otras formas de recaudación, y también viabilizar otros mecanismos que permitan disminuir el precio de la energía. Todas estas alternativas son complementarias”.

Además, se consignó un subsidio que explicó Pardow:

“Un hogar promedio paga $24 mil y pagará $27 mil. Si es un hogar vulnerable y califica en los criterios de selección, pasaría de $27 mil a $17 mil. Está dirigido al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Va a haber dentro de ese 40% criterios de selección que tienen que ver con lo tradicional que se hace con este tipo de políticas: si existe persona bajo cuidado en el hogar, una persona cuidadora, si existe un adulto mayor. Sí se postula. Las nóminas se construyen semestralmente. Es importante postular, porque los descuentos son a un número de clientes, por tanto, si quieren, a un medidor; el rut asociado a ese medidor no es una información públicamente disponible; y la gente cambia de domicilio también. Entonces el match entre medidor y rut es dinámico, y no es algo tan fácil de construir. Por eso la postulación es necesaria”.

Si se cambia de casa, “va a tener que pedirlo de nuevo”, porque “se atiende a la vulnerabilidad de la persona”. Pero la postulación semestral se hace vía web, “sencillo”, y con una campaña de asistencia para quienes no tengan acceso a internet.