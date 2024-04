“Quiero ganar y cuando no lo logro, me molesto”: frustración en Palestino tras derrota ante Flamengo por Copa Libertadores

Palestino sufrió en su visita a Flamengo. El equipo chileno no pudo rescatar puntos anoche en el Estadio Maracaná y terminó cayendo 2-0 por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Libertadores 2024.

Tras el partido, el arquero de los “árabes”, César Rigamonti, reconoció lo duro que fue enfrentar al gigante brasileño. “Jugamos contra un equipo que te lleva a defender atrás, nosotros no podíamos tener la pelota, se nos hizo complicado. El primer tiempo lo sufrimos y en el segundo tiempo tuvimos nuestras oportunidades, generamos juego, pero lamentablemente nos vamos a casa tristes con la derrota”, señaló.

“Sabíamos que este rival nos iba a generar y mucho, teníamos que hacer un partido perfecto para poder tener alguna chance, lamentablemente no lo tuvimos”, agregó el guardameta argentino.

“Me quedo con el segundo tiempo, que fue meritorio, pero la verdad es que quiero ganar, deseo ganar, y cuando no lo logro, me molesto”, añadió el portero, frustrado por el negativo resultado.

¿Se complica la clasificación para Palestino? Al respecto, César Rigamonti mencionó que “quedan puntos en juego, nosotros tenemos que ir partido a partido, no podemos mirar más allá, debemos conseguir la primera victoria. Nos pusimos un objetivo ambicioso: queremos pasar de fase, no queremos solo participar. Obviamente tenemos que mejorar mucho, la copa no te permite cometer errores”.

Por ahora, Palestino es colista del Grupo E con 0 puntos, mientras que Flamengo es líder con 4 unidades. Los otros equipos del grupo, Bolívar (3 puntos) y Millonarios (1 punto), jugarán este jueves a las 18:00 horas.