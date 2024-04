PSG y Barcelona le hacen la cruz a Movistar Plus+ tras su partido de Champions por comentario clasista del “Mono” Burgos / Pantallazo

No quisieron decir nada. Después que el Barcelona se impusiera en un partidazo sobre el PSG por 3-2 por la UEFA Champions League, ambos elencos informaron a Movistar Plus+ que ningún miembro de sus planteles iba a hablar con la cadena, esto, debido a un comentario clasista que hizo en vivo y en directo el “Mono” Burgos sobre Lamine Yamal.

Cuando las imágenes de la televisión mostraban al ariete dando toques con el balón, el argentino afirmó que si al catalán no le va bien en el fútbol “acaba en un semáforo”.

Tras lo anterior y al darse cuenta de que sus palabras trajeron inmediatas reacciones, se disculpó por sus dichos.

“Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metes en problemas. En estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos”, manifestó.

Sus palabras, sin embargo, no importaron en el PSG y Barcelona, ya que le hicieron la cruz a la cadena televisiva.

“Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”, indicaron.