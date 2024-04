“No quería que se filtrara...”: Kit Harington confirma drástica decisión de HBO sobre spin-off de Jon Snow

La serie de emitida por HBO, Game of Thrones, se consolidó como una de las mejores producciones en la historia, con su atrapante trama desarrollada en Westeros.

Tal fue su éxito que se anunciaron una gran cantidad de proyectos, mayoritariamente precuelas de la historia principal.

Uno de ellos, y que gozó de gran éxito en su primera temporada, fue House of the Dragon, historia que narra la guerra civil de la Casa Targaryen, y que ya se alista para el estreno de su segunda parte.

En ese sentido, otra de las historias que se había anunciado y que era esperado por muchos fanáticos era una secuela de la historia de Jon Snow, sin embargo, en las últimas horas se entregó una actualización que no dejó contento a los fans.

“No podíamos encontrar la historia correcta”

Si bien había algunos rumores sobre una posible cancelación de la producción, fue el propio actor encargado de representar a Jon Snow, Kit Harington, quien ratificó la pausa del spin-off de Jon Snow.

“No he hablado nunca realmente acerca de esto, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera eso de que la gente empiece a teorizar, se empieza a emocionar sobre ello o empieza a odiarlo, cuando quizás nunca suceda”, partió señalando en conversación con ScreenRant.

“Y actualmente no está en desarrollo, está descartado, porque no podíamos encontrar la historia correcta que contar que fuera lo suficientemente emocionante. Así que decidimos pausarlo por un tiempo”, aseguró.

Sin embargo, el actor no cerró la puerta a retomar la producción más adelante. “Quizás haya un tiempo en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento no. Está firmemente archivado”, cerró.

Cabe destacar que el próximo estreno ambientado en el mundo de Game of Thrones será la segunda temporada de House of the Dragon, la cual llegará a HBO el domingo 16 de junio, y contará con 8 episodios semanales.