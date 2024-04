“Fue una cosa muy tonta de mi parte”: Koko Stambuk sacó la voz y realizó sus descargos tras acoso a Melina Noto

Faltaba que él hablara. Y este miércoles, Koko Stambuk sacó la voz respecto a la denuncia de acoso sexual que realizó Melina Noto en su contra.

Es que la argentina vivió un incómodo momento cuando el cantante de Glup! intentó besarla a la fuerza, mientras animaba el Festival de Casablanca.

Por ello, el municipio se unió a la acusación y le manifestó todo su apoyo a la polola de Pangal Andrade. “El equipo jurídico del Centro Municipal de las Mujeres ya inició las debidas diligencias, en el marco de la ley 21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos”, anunciaron en un comunicado.

“Espero que lo que me sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada”, dijo ella en un posteo.

Las disculpas de Koko Stambuk

Así, frente a todo este panorama, el vocalista de Glup!, finalmente se pronunció. Y lo hizo a través de un video en sus redes sociales.

“Quiero en este video pedir una gran disculpa a Melina Noto. Este no es un video de justificación, para normalizar las cosas, es un video de disculpas por las cosas que pasaron”, partió el intérprete.

Y señaló que “he pensado mucho en que decir realmente, y creo que no me queda nada más que admitir que cometi un error... me hago cargo de mi error, me hago cargo de las consecuencias que puede tener mi error, legales, también con mi banda y con la gente que quiero”.

“Estoy en contra de estas situaciones, me observo en el mismo video y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte, hacer las cosas así, y lo reconozco”, añadió.

Finalmente, Koko Stambuk manifestó que la situación “me avergüenza”, por lo que pide nuevamente disculpas públicas a Melina Noto, aclarando que también lo hizo de manera privada, tanto a ella como a la Municipalidad de Casablanca.