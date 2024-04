Ex canciller Heraldo Muñoz por impasse diplomático con Venezuela: “Yo no escalaría más el tema”

Los dichos del canciller venezolano, Yván Gil, respecto a la inexistencia de la organización criminal internacional de origen venezolano Tren de Aragua remeció al Ejecutivo, calificándolo incluso como una falta de respecto para todos quienes han sido víctimas de ellos.

Entre las autoridades que repudiaron los dichos del canciller se encuentra la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien calificó la situación como un “insulto a los pueblos de Latinoamérica”. Mientras que Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones (PDI) lo llamó a informarse, pues “la evidencia es notoria”.

“Reiteramos nuestro absoluto rechazo a la declaración del canciller de Venezuela. Los efectos de la presencia del Tren de Aragua son reales y no son una ficción”, expresó también la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, a través de su cuenta de X.

Además, la vocera de Gobierno comunicó que el Presidente Gabriel Boric está evaluando un llamado a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri para que pueda entregar mayores elementos de lo que está sucediendo con el país vecino.

“Yo no escalaría más el tema”

Por su parte, la jornada de este miércoles, el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, se refirió al respecto y planteó que sería un buen momento para conversar con el embajador Gazmuri. “Como el embajador Gazmuri va a estar en Chile la próxima semana, creo que sería un buen momento para conversar con él”.

En esa línea, agregó que las declaraciones de las autoridades fueron suficientes para finalizar el tema. “Yo no llevaría el tema mucho más allá. Me parece que las declaraciones de las autoridades nacionales fueron muy contundentes, así que no escalaría mucho más el tema”, concluyó el ex canciller.