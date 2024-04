“No lo voy a juzgar antes de que el juicio haga su resolución”: Jaime Vadell le brinda respaldo a Cristián Campos ante denuncia por abuso sexual

Las repercusiones continúan tras la revelación de la querella presentada por Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos, actor acusado de abuso sexual. Mientras la hija de Claudia di Girolamo recibió múltiples muestras de apoyo, el actor también cuenta con el respaldo de algunos colegas en la industria.

Uno de los nombres que ha salido a la luz en apoyo de Cristián Campos es el de Jaime Vadell, un actor emblemático de la escena chilena con una carrera destacada. Vadell, quien trabajó con Campos en varias obras y teleseries, expresó su opinión al respecto de la situación en una entrevista con Culto. “Yo lo llamé por teléfono, por supuesto, cómo no lo voy a llamar. Es un chancacazo muy fuerte que recibe una persona”, reveló de entrada el actor de 88 años.

En sus palabras, Vadell enfatizó la importancia de no juzgar a alguien de forma precipitada y sin pruebas concluyentes: “Lo que encuentro es que no puede seguir la situación de que se acusa a alguien así, e inmediatamente todo el mundo lo juzga y poco menos que ya está condenado”.

“Se le quitan todo tipo de apoyos y trabajo, se lo anula totalmente. Se liquida a una persona. Se le quita todo su trabajo. Nadie sabe cuáles son las pruebas ni qué pasó. Nada. Es cuestión de que alguien lo diga y listo, sobre todo en relación a este tipo de problemas”, añadió.

Además, Vadell planteó la necesidad de que se presenten pruebas y se lleve a cabo un juicio justo antes de emitir un juicio público sobre la situación: “Esto tiene que justificarse, tienen que presentarse pruebas, tiene que haber un juicio, no se puede juzgar así, es de una crueldad sin nombre”.

Entregó detalles acerca de cómo se encuentra Cristián Campos tras la denuncia

Más adelante, el destacado actor de 88 años entregó detalles de su amistad con Cristián Campos. “Yo conozco a Cristián desde La madrastra, trabajamos ahí juntos, desde hace muchos años, y es una persona impecable. Nunca le vi un paso en falso, nunca algo de chuecura, de mala leche, de mala onda”, expuso.

Y tras ello, Vadell se refirió en las críticas que ha recibido Campos por denuncia por abuso sexual. “Me parece aberrante que se condene a una persona sin tener todavía si quiera un juicio. Recién se declaró admisible seguir el caso, pero significa que hay que empezar a investigar, a presentar las pruebas, presentar los descargos, hablar todas las partes. No me parece”, sostuvo.

“Yo creo que esto es muy jodido. La gente está muy vengativa en ese sentido y está muy dispuesta a acusar así, sin piedad de ninguna especie, sin tener la menor prueba. Si sale algo, ¡algo habrá! Hay una mala leche que inunda la sociedad en este momento, en ese sentido. Y como decía Carlos Peña en una columna en El Mercurio, la moda de la víctima: la víctima pasa a ser inmediatamente la buena y el malo es el victimario”, complementó.

En cuanto al estado anímico de Cristián Campos, Jaime Vadell reveló que el actor se encuentra tranquilo y preparándose para enfrentar el juicio. “Está bien, está tranquilo, preparándose para el juicio, como es lo lógico. Entonces, en eso está, trabajando con sus abogados. Pero perdió todo y a una edad que ha invertido toda su vida, es una cosa muy cruel”, indicó.

Finalmente, Vadell hizo hincapié en la importancia de respetar el proceso judicial y no emitir juicios públicos antes de que se emita una resolución en el juicio. “No tengo idea si es culpable o no, pero no lo voy a juzgar antes de que el juicio haga su resolución. Su dictamen. Yo no me pongo como juez si es inocente o culpable. No, no. Los jueces están para eso. Que estudien y que vean los pro y los contra de eso”, concluyó.