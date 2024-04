“Me ofrecieron 10 mil dólares”: Jugador de Always Ready denuncia intento de soborno para duelo de Copa Sudamericana

Robson Matheus, jugador del club boliviano Always Ready, denunció este lunes que intentaron sobornarlo en la previa del partido del miércoles ante Defensa y Justicia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024.

El volante de 21 años confesó que recibió una llamada en la que le pidieron provocar una falta y recibir una tarjeta amarilla en el partido frente al cuadro argentino, a cambio de una millonaria suma de dinero.

“Me llamaron por teléfono. Primero me ofrecieron 5.000 dolares (casi cinco millones de pesos chilenos). Les dije que no. Que no va con mi persona y que recién estoy empezando en el fútbol”, reveló el futbolista a los medios bolivianos.

“Luego me ofrecieron 10.000 dólares (más de nueve millones de pesos chilenos) y le dije que no, que yo juego al fútbol porque lo amo, no por dinero”, añadió.

En esa línea, Robson Matheus detalló que “como el número era desconocido yo contesté. Era un número paraguayo. Pero no acepté y eso me dejó mal por dentro. Ahora vine al entrenamiento, le conté a la dirigencia lo que pasó y ahora ellos me están respaldando con eso”.

Por su parte, Marcelo Ortiz, abogado de Always Ready, habló al respecto y respaldó al futbolista: “Conocemos los valores que tiene Robson, de la familia que él viene y obviamente nosotros, como dirigencia, lo vamos a apoyar”.

“Vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos de estas llamadas y evidentemente lo que vamos a hacer día en adelante es que se haga una investigación pormenorizada, vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol”, cerró.