Inversión extranjera directa anota un aumento del 28% en los primeros dos meses del año

El Banco Central de Chile ha revelado esta mañana datos alentadores sobre la inversión extranjera directa (IED) en el país, mostrando un flujo neto de US$ 3.580 millones en los primeros dos meses de 2024. Este monto representa un incremento del 28% respecto al mismo período del año anterior, cuando la cifra fue de US$ 2.805 millones.

Febrero de 2024, en particular, registró un flujo de IED de US$ 1.641 millones. Según InvestChile, la cifra acumulada supera en un 21% el promedio de la serie 2003-2024 para este lapso. La reinversión de utilidades ha sido el componente más significativo de este flujo, alcanzando los US$ 2.701 millones, seguido por la deuda relacionada con US$ 844 millones y las participaciones en el capital con US$ 36 millones.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha expresado su satisfacción con estas cifras, destacando que continúan la tendencia positiva observada en 2023, cuando Chile experimentó el mayor volumen de IED desde 2015, superando los US$ 21 mil millones. Estos resultados reflejan el atractivo de Chile como destino para la inversión extranjera y su capacidad para mantener un crecimiento sostenido en este ámbito.

Karla Flores, directora de InvestChile, enfatizó el esfuerzo coordinado entre diversos organismos públicos para promover Chile como un destino de inversión privilegiado. Las actividades desarrolladas para atraer inversiones incluyen iniciativas en Canadá, en colaboración con el Ministerio de Minería, y en Asia, junto al Ministerio de Obras Públicas. Estas estrategias se ampliarán a lo largo del año con la participación de otros ministerios, incluidos Energía y Transportes.

Para mayo de este año, se espera la llegada de más de cien inversionistas extranjeros a Chile para participar en el 7° Foro Internacional InvestChile. Estos inversionistas, provenientes de sectores clave como infraestructura tecnológica y digital, concesiones, almacenamiento de energía e industria del litio, traen consigo proyectos en diversas etapas de desarrollo. Este evento es una muestra del interés de Chile en acelerar la inversión en sectores que requieren una rápida evolución y generación de empleo permanente.

Desde el ministerio de Economía destacan que estos datos no solo reflejan el buen momento económico que vive Chile en términos de atractivo para la inversión extranjera, sino también el compromiso del país con la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de negocios internacionales, impulsando la economía local y beneficiando a su población.