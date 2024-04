Simón Pesutic y el rol que levanta sospechas en Secretos de Familia: “La historia permanentemente te está poniendo en tensión”

Es, por lejos, uno de los que levanta más sospechas por estos días entre los fanáticos de la teleserie nocturna de Canal 13, Secretos de Familia.

Es que Simón Pesutic pasó, en muy pocos capítulos, de ser uno de los roles más “piolas” a la posible mente asesina de Sara.

Esto debido a que ha mostrado algunas actitudes de lo más llamativas. Por ejemplo, supo del “ataque” a Elene (Daniela Ramírez) sin que ella se lo mencionara. Y también protagonizó una curiosa escena con sangre.

Estos hechos han envalentonado a los televidentes, que se atrevieron a sindicarlo, desde ya, como el posible villano de la producción. Pero, ¿qué dice el actor?

Vengo a decir que encuentro que el personaje de Simon Pesutic se demuestra muy bueno, sin secretos, queriendo ayudar y eso en estas novelas no me da confianza, estoy segura que el la asesinó.

Alfonsito no te creo nada

#SecretosDeFamilia pic.twitter.com/VrQaYwAHKr — Co.Car.Cas (@c0car0cas) March 23, 2024

Simón Pesutic y su rol en Secretos de Familia

“Es una teleserie a la que le tengo especial cariño, la hicimos en pandemia y fue difícil sacarla adelante por las circunstancias”, contó a ADN en el evento de lanzamiento del nuevo PopUp de Adidas en Casacostanera.

Y agregó que “me parece súper positivo que la historia esté en una plataforma (está en Amazon Prime), porque ahí la gente la puede ver cuando quiera, a la hora que quiera”.

Respecto a las sospechas que caen sobre su rol, el actor se rio. “Frío, frío”, expresó, añadiendo que “me llama la atención... me han preguntado harto quién mato a la Sara, pero no me han dicho que creen que yo fui, me estoy desayunando, no tenía idea”.

¿Y qué se viene en Secretos de Familia? “Es una teleserie en que no dejan de suceder cosas, entran y salen personajes, hay muertes, hay secuestros. Ese es uno de los grandes valores que tiene, que la historia permanentemente te está poniendo en tensión. Así que se pueden esperar muchas cosas y es larga, queda para rato”, adelantó Simón Pesutic.