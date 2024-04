“No fue correcto”: el mea culpa de Falcón tras ser sancionado por su expulsión en el Colo Colo-Everton

Maximiliano Falcón tomó la palabra luego del agónico triunfo de Colo Colo sobre Cerro Porteño en Copa Libertadores. El “Peluca” reconoció que al cuadro albo le costó imponerse ante el elenco paraguayo, pero valoró la forma en que lograron la victoria.

“Ganar de la manera en que lo hicimos es muy lindo. Obviamente hay cosas que ajustar y tratar de implementar lo que nos pide Almirón. Nos costó un poco en el primer tiempo y en el segundo nos soltamos más, tuvimos más llegadas. En lo motivacional, este triunfo ayuda mucho”, señaló el zaguero uruguayo tras el partido.

Al minuto 60, el charrúa tuvo que ser reemplazado por molestias físicas. Al respecto, explicó: “Sufrí un golpe superficial en la parte blanda del pie, en el primer tiempo. Intenté aguantar, pero desde afuera se dieron cuenta. Los médicos me tocaron la parte de abajo del pie y les preocupó el dolor, puede que haya una fisura del hueso. Ya tomé antiinflamatorios, calmantes, me puse hielo y todo, espero evolucionar bien”.

Por último, Maximiliano Falcón hizo un mea culpa a raíz del castigo recibió por su expulsión ante Everton. El defensor de Colo Colo fue sancionado con una fecha y se perderá el próximo duelo contra Ñublense.

“Lo que pasó no fue correcto, tengo que hacer el mea culpa de mi reacción. Por ahí se vio más brusco en la TV, el jugador de Everton sabe que no lo toqué, aprovechó el momento y le salió bien. Pero ya pasó, me hago cargo de lo mío y trataré de no dejar al equipo con diez en cancha. Sé que si no me perdonan algunas cosas, debo tener ojo con eso”, concluyó.